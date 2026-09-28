Lucas Murillo salió de cuidados intensivos tras cirugía a corazón abierto: así avanza su recuperación

Lucas Francesco Murillo sigue mostrando avances en su recuperación. El menor, cuya historia movilizó a cientos de personas en el país, dejó la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica después de permanecer varios días bajo atención especializada tras su cirugía a corazón abierto.

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El pequeño fue llevado a una habitación de hospitalización en la Fundación Cardiovascular de Colombia, en Floridablanca, Santander, donde continuará el proceso médico antes de que pueda contemplarse su regreso a casa.

La noticia representa un nuevo avance luego de que Lucas superara las primeras 72 horas posteriores a la operación, consideradas determinantes para observar cómo respondía su organismo al procedimiento.

Días atrás, el propio niño había dado señales de su recuperación a través de un video grabado desde el centro médico. Allí contó que estaba realizando terapias, había logrado caminar acompañado y nuevamente podía consumir alimentos por vía oral.

La cirugía que marcó una nueva etapa

Lucas fue sometido a la intervención el pasado 21 de septiembre, después de pasar por diferentes exámenes y valoraciones médicas. El procedimiento buscaba mejorar la circulación de la sangre hacia sus pulmones y disminuir el esfuerzo que debía realizar su corazón.

El caso tomó relevancia nacional después de que se difundiera un video en el que el niño pidió ayuda directamente al presidente Abelardo De La Espriella para recibir atención frente a su condición cardíaca.

Tras conocerse su situación, el Gobierno intervino rápidamente para facilitar la atención del menor. Lucas fue trasladado desde Cúcuta hasta Santander en un avión medicalizado y quedó bajo el cuidado de especialistas de la Fundación Cardiovascular de Colombia.

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¿Qué viene ahora para Lucas Murillo?

Su traslado fuera de la UCI no significa que el proceso médico haya terminado. Durante esta fase, los especialistas deberán revisar su respuesta a los medicamentos y algunos aspectos relacionados con la coagulación de la sangre.

Las próximas semanas también permitirán establecer cómo responde su organismo y cuándo será posible retirar progresivamente algunos de los apoyos que todavía necesita como parte de su recuperación.

En medio de su permanencia en el hospital, Lucas también ha podido retomar algunas actividades cotidianas. El menor recibe acompañamiento académico mediante un programa de educación hospitalaria y aprovecha parte de su tiempo libre para armar rompecabezas.

Su familia, que lo ha acompañado durante todo el proceso, continúa compartiendo los avances del pequeño por medio de redes sociales y agradeciendo los mensajes de apoyo que han recibido desde que su historia se hizo conocida.