Lluvias no cesarán en Colombia la semana del 28 de septiembre al 2 de octubre: atentos en estos departamentos

Las lluvias en varias regiones del país no cesarán la semana comprendida entre el lunes 28 y el viernes 2 de octubre, se informó en el más reciente informe entregado por el Ideam.

Según ese reporte, durante esa semana se prevén lluvias principalmente en el occidente del país, con especial atención en Chocó, Antioquia y los litorales de Valle del Cauca y Cauca.

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“La onda tropical No. 52 avanzará sobre el territorio nacional, favoreciendo el aumento de la nubosidad, las lluvias y la actividad eléctrica, principalmente en sectores del norte, centro y occidente del país”, destacó el Ideam.

Entre tanto, para Bogotá, el Ideam pronostica cielo entre parcial y mayormente nublado, con probabilidad de lluvias durante las horas de la tarde y la noche, especialmente hacia el oriente y norte de la ciudad, principalmente entre miércoles 30 y viernes 2 de octubre.

Por día, este es el pronóstico del Ideam:

Lunes 28 de septiembre

Para hoy lunes, la entidad prevé lluvias fuertes en el norte del litoral Caribe, sobre la Sierra Nevada de Santa Marta y sectores aledaños de Magdalena, Cesar y el sur de La Guajira, así como lluvias moderadas en amplios sectores del norte de la región Caribe, los Llanos Orientales y áreas de los valles interandinos.

El Ideam también reportó que para este lunes se esperan lluvias ligeras en el océano Pacífico norte, el litoral de Chocó y sectores de Antioquia, mientras que para los Santanderes y parte del Eje Cafetero se prevén lluvias dispersas.

Martes 29 de septiembre

En cuanto a este día, se pronostican lluvias en el occidente del país que se concentrarían en una franja a lo largo del litoral Pacífico y la vertiente occidental de la cordillera Occidental.

Entre tanto, en sectores de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y el sur de Chocó, especialmente sobre el océano Pacífico norte, se esperan lluvias fuertes.

Para el lado de Antioquia y el Eje Cafetero en la región Caribe, en Córdoba y el sur de Bolívar, así como en Magdalena, Cesar y La Guajira, se prevé lluvias ligeras.

“También se prevén lluvias ligeras en los Santanderes, Boyacá y sectores de Tolima y Huila. Para la Orinoquía y la Amazonía se esperan en Meta, Vichada, Casanare, Arauca, Guaviare, Guainía, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas”, agregó el Ideam sobre el clima el martes.

Miércoles 30 de septiembre

Respecto al miércoles, el Ideam informó que las lluvias se mantendrán fuertes sobre el océano Pacífico y en sectores de Chocó y el occidente de Antioquia, donde podrían presentarse lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica.

En lo que tiene que ver con los departamentos de Córdoba, Valle del Cauca y Cauca, los Santanderes, el Eje Cafetero y sectores de Nariño, Bolívar, Sucre y Magdalena, incluidas áreas próximas a la Sierra Nevada de Santa Marta, el Ideam pronostica lluvias moderadas para el miércoles.

No obstante, hacia La Guajira las lluvias serían de menor intensidad ese día.

“Lluvias dispersas en Boyacá, Cundinamarca y sectores de Tolima y Huila, así como en Meta, Vichada, Casanare y Arauca. En la Amazonía se prevén precipitaciones entre ligeras y moderadas en Guaviare, Caquetá, Putumayo, Guainía, Vaupés y sectores de Amazonas”, resaltó la entidad.

Jueves 1 de octubre

En lo que tiene que ver con el jueves, el Ideam reportó lluvias fuertes para ese día en Antioquia, los Santanderes, el Eje Cafetero, Tolima, Huila y el occidente de Boyacá y Cundinamarca, mientras que en la región Pacífica continuarían las lluvias en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

“En la región Caribe se esperan precipitaciones en Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Cesar, de menor intensidad hacia La Guajira. También se prevén lluvias en Caquetá, Putumayo, Guaviare y el sur de Amazonas. Lluvias moderadas en la Orinoquía, principalmente en el sur del Meta, Casanare, Arauca y Vichada. Lluvias dispersas en Vaupés y Guainía”, se resaltó en el informe del Ideam entregado este lunes.

El clima en Colombia el jueves, 1 de octubre. Foto: Ideam

Viernes 2 de octubre

El Ideam indicó en su reporte semanal que, para el viernes 2 de octubre, caerán lluvias fuertes en en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, así como en sectores de Antioquia y Córdoba.

Se esperan ese viernes, según dicha entidad, lluvias moderadas en el sur del Meta, Guaviare, Caquetá, Vaupés, Putumayo y sectores de Amazonas; también en los Santanderes, Boyacá, el Eje Cafetero, Tolima, Huila y sectores de Cundinamarca.

“En la región Caribe se esperan lluvias moderadas en Córdoba, Sucre, Bolívar y Magdalena, con especial atención en La Guajira y el norte de Cesar”, agregó.

Por último, el Ideam pronostica lluvias dispersas en la Orinoquía, especialmente hacia el sur y el piedemonte.

“En la Amazonía se prevén precipitaciones en Guainía, Vaupés, Guaviare, Caquetá, Putumayo y Amazonas”, concluyó el Ideam sobre el clima el próximo viernes.