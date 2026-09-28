En las últimas horas se ha hecho viral un video en redes sociales en el que se puede ver a dos policías circulando en una moto de la institución, mientras la uniformada que se encuentra como parrillera va grabando parte de su recorrido.

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Este hecho ha causado diferentes reacciones, debido a que, unos segundos después de que inicia el metraje, los dos funcionarios atropellan un perro, pierden el control de la motocicleta y se caen. El animal se escucha llorar tras el golpe.

La situación generó polémica entre los usuarios que han compartido las imágenes, especialmente por la manera en la que se desarrolla la escena después del accidente. En el video se escucha a la patrullera decir “jueputa perro”, inmediatamente después del impacto.

Posteriormente, mientras los uniformados intentan levantarse y recuperar la motocicleta, la uniformada también expresa “por estar grabando”, haciendo referencia al hecho de que se encontraba registrando en video el recorrido que realizaban durante el turno.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud del animal. Foto: Captura tomada de redes sociales / API

Las imágenes continúan durante algunos segundos más, hasta que ambos policías logran ponerse de pie. Sin embargo, el video termina en ese momento y no permite establecer qué ocurrió posteriormente con el animal que fue impactado.

Precisamente, uno de los principales cuestionamientos que han surgido en redes sociales está relacionado con el estado de salud del perro. Algunos usuarios han manifestado su preocupación por lo ocurrido y han pedido conocer qué pasó con el animal después del accidente.

La grabación también ha provocado críticas hacia el comportamiento de los uniformados, particularmente por las expresiones que se escuchan después del choque. Varios de los comentarios publicados en redes sociales desaprueban lo ocurrido y cuestionan la actuación de los funcionarios.

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Sin embargo, hasta el momento no se conoce un pronunciamiento oficial de las autoridades sobre el video, por lo que tampoco existe información confirmada sobre los policías, las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente o las condiciones en las que quedó el perro. De igual manera, no se conoce si se inició una investigación interna.

El video continúa circulando en diferentes plataformas digitales, mientras crecen las preguntas de los usuarios sobre lo ocurrido después de que terminó la grabación.