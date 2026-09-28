¿Qué sigue para Villa de Leyva tras el fuerte incendio? Así buscan reactivar el territorio

Villa de Leyva comienza una nueva etapa después de varios días marcados por los incendios forestales que afectaron las zonas rurales del municipio y alcanzaron sectores del Santuario de Fauna y Flora Iguaque. Con la emergencia en fase de liquidación, las autoridades y el sector privado ahora concentran sus esfuerzos en recuperar la actividad turística y comercial.

Emotivo homenaje a los bomberos en Villa de Leyva y funcionarios que apagaron el incendio

El incendio, que comenzó el 19 de septiembre, obligó a desplegar durante varios días a organismos de socorro, Fuerza Pública, voluntarios y equipos aéreos. Las operaciones permitieron contener el avance de las llamas y proteger el casco urbano de Villa de Leyva. Para el 23 de septiembre, la Gobernación de Boyacá reportaba cerca de un 90 % de control de la conflagración.

Dos días después, el Gobierno informó que las llamas habían sido liquidadas en un 98 %. De acuerdo con el reporte divulgado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, no se registraron personas fallecidas o heridas ni se perdió ninguna vivienda durante la emergencia.

Ahora el desafío se encuentra en otro frente, debido a que las imágenes del incendio generaron preocupación entre comerciantes y empresarios del sector turístico, ante el impacto que la emergencia pueda tener sobre la llegada de visitantes y las reservas en el municipio.

Los incendios se mantuvieron por bastante tiempo, a pesar de los trabajos de los organismos de socorro. Foto: Redes sociales - A.P.I.

Por esta razón, se comenzaron a plantear acciones para impulsar nuevamente a Villa de Leyva como destino. Según el alcalde del municipio, Nicolás Méndez, en entrevista con el medio de comunicación El Tiempo, las calles del territorio ya están volviendo a la normalidad.

Además, se espera que durante los próximos días el sector mantenga su papel como uno de los principales destinos turísticos de Boyacá y se registre un número alto de visitantes en los cerca de 380 hoteles disponibles para quienes quieran hospedarse.

El municipio cuenta con una amplia oferta de alojamiento y servicios para quienes llegan durante temporadas de descanso, por lo que hoteles, restaurantes, comercios y otros establecimientos hacen parte de una cadena económica que depende en buena medida del flujo de visitantes.

Durante los días más críticos del incendio, la actividad turística sufrió afectaciones; la Alcaldía había señalado pérdidas económicas importantes y cancelaciones de reservas, mientras algunos eventos tuvieron que ser suspendidos debido a la emergencia.

Incendio en Villa de Leyva: así fue el minuto a minuto del tercer día en el que el fuego rodeó al municipio

Mientras continúan las labores de seguimiento en las zonas afectadas por el incendio, el municipio comienza así una segunda fase de la emergencia: recuperar la dinámica económica y turística que se vio golpeada durante los días en que el fuego puso en riesgo buena parte de su entorno natural.

Por su parte, las autoridades han mencionado que continuarán realizando seguimiento a las zonas afectadas por el incendio con el fin de garantizar la estabilidad ambiental de Villa de Leyva.