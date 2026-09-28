De la política en Estados Unidos a las calles de Cali: Cristhian Mancera, el caleño que regresó para ayudar a los damnificados

Las personas afectadas por el terremoto que golpeó a Colombia continúan recibiendo asistencia humanitaria, en este caso, recolectada en Estados Unidos. Una nueva jornada de entrega en Cali se realizó el pasado 23 de septiembre, con ayudas provenientes de donaciones realizadas por habitantes de West Kendall y otros sectores del condado de Miami-Dade.

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La iniciativa es liderada por Cristhian Mancera Mejía, presidente del Consejo Comunitario del Área 11 de Miami-Dade, quien viajó personalmente hasta Colombia para acompañar la distribución de los elementos y verificar que llegaran directamente a las personas damnificadas.

“Hoy fue otro día de entrega directa de ayuda a las personas afectadas por el terremoto. Cada entrega representa la generosidad y la confianza de los residentes de West Kendall y del condado de Miami-Dade que decidieron ayudar”, afirmó Mancera.

El concejal señaló que su presencia en Cali responde a un compromiso adquirido con la comunidad que participó en la recolección de las donaciones. Según explicó, uno de los principales objetivos de la misión es mantener la confianza de las personas, empresas y organizaciones que decidieron aportar a la emergencia.

Las ayudas representan un salvavidas para todas las personas damnificadas por el sismo en Cali. Foto: Cortesía para SEMANA

“La credibilidad es fundamental. Cuando pedimos a nuestra comunidad y a nuestros aliados locales que ayuden a personas que enfrentan una tragedia, ellos merecen saber que cumpliremos nuestra palabra”, aseguró.

La campaña humanitaria ha contado con la participación de negocios, organizaciones, voluntarios y ciudadanos. Entre los colaboradores mencionados se encuentran SERVICOLEX, Cali Bakery, ProKel Mobility, Greater Kendall Business Association, la concejala Maureen Porras, Kelly González, La Esquinita Colombiana y Best Western Plus Kendall Hotel.

Mancera también hizo un llamado a mantener la solidaridad ante situaciones de emergencia y resaltó la importancia de que las ayudas sean manejadas con responsabilidad y transparencia.

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“Esto es mucho más que entregar ayuda. Se trata de estar presentes, mirar a las personas a los ojos, escuchar sus historias y asegurarnos de que la generosidad de nuestra comunidad llegue verdaderamente a quienes la necesitan”, sostuvo.

La misión continuará con nuevas entregas de asistencia a las personas afectadas mientras avanzan los procesos de recuperación tras el terremoto del 10 de agosto, que ha dejado a miles de personas afectadas en Colombia.