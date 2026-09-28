Arrancó en Cali la Operación Cristo Rey: así buscan transformar la famosa “olla” del centro de la ciudad

Apenas unos días después del despliegue de la Operación IRON, liderada por el presidente, Abelardo De La Espriella, la Alcaldía de Cali puso en marcha una nueva fase de intervención en el centro de la ciudad.

Operación Iron avanza en el centro de Cali: Gobierno reporta capturas e incautaciones durante despliegue de seguridad

La nueva fase no se limita a seguridad. La Alcaldía revisó qué ocurre en el territorio y qué problemas deberán ser intervenidos en los próximos días.

Esta vez, la denominada Operación Cristo Rey comenzó con la caracterización de 20 cuadras ubicadas alrededor del proyecto de renovación urbanística Ciudad Paraíso.

La jornada se concentró en los barrios El Calvario, San Pascual y Sucre, donde equipos de diferentes dependencias de la Administración Distrital recorrieron el territorio para identificar riesgos, dinámicas económicas y sociales y condiciones que puedan incidir en la seguridad y la convivencia.

Intervención de la Alcaldía de Cali al centro de la ciudad con la operación Cristo Rey Foto: Alcaldía de Cali / API

El diagnóstico no se quedó únicamente en los asuntos relacionados con delincuencia. Según la Alcaldía, durante la caracterización se revisaron los tipos de establecimientos y actividades económicas, la presencia de habitantes de calle, la ocupación indebida de predios y del espacio público, las necesidades de infraestructura y servicios públicos y la disposición inadecuada de residuos sólidos.

La información recopilada será utilizada para definir las próximas acciones de seguridad, convivencia y recuperación del espacio público en este sector del centro de Cali.

La Secretaría de Seguridad y Justicia señaló que el propósito es contar con una lectura actualizada del territorio para establecer puntos críticos, prioridades y coordinar las acciones de las diferentes dependencias.

La operación llega después de IRON, intervención realizada el 24 de septiembre con participación de la Fuerza Pública y la Fiscalía. De acuerdo con el balance oficial, ese operativo se extendió por seis comunas, 15 barrios y 24 microterritorios, con 1.200 uniformados, 83 órdenes de captura y 101 diligencias de allanamiento. El balance preliminar reportó 80 capturas.

Intervención de la Alcaldía de Cali al centro de la ciudad con la operación Cristo Rey Foto: Alcaldía de Cali / API

Ahora el enfoque cambia. La Alcaldía plantea que Cristo Rey busca mantener una presencia sostenida en la zona y avanzar en una recuperación que incluye seguridad, infraestructura, renovación urbana, alumbrado, redes de servicios públicos, atención social, salud, escolarización y programas de desarrollo económico.

Intervención de la Alcaldía de Cali al centro de la ciudad con la operación Cristo Rey Foto: Alcaldía de Cali / API

El alcalde Alejandro Eder aseguró que la nueva operación comenzó después de IRON y se refirió al sector como un lugar que tradicionalmente ha sido llamado “la olla de Cali”. También señaló que la intención es intervenir no solo las condiciones del entorno, sino las problemáticas sociales identificadas en la zona.

La Alcaldía informó además que ya se adelantan jornadas de atención para habitantes de calle, con servicios de salud, alimentación, higiene, autocuidado, deporte, recreación y talleres.

Una de estas jornadas atendió aproximadamente a 400 personas que permanecen o transitan por el sector y que no suelen acceder a la oferta institucional permanente.

Así, las 20 cuadras caracterizadas se convierten en el siguiente foco de una intervención que busca darle continuidad a lo ocurrido con IRON, pero con un alcance que va más allá de los operativos de seguridad.