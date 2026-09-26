Jesse & Joy se separan: La cantante rompió en llanto tras enterarse 20 minutos antes de la decisión

Tras 21 años de trayectoria, la agrupación musical Jesse & Joy se separa. La decisión se conoció después de que Jesse Huerta anunciara su decisión de apartarse del proyecto musical que comparte con su hermana. El músico explicó que necesita bajar el ritmo y dedicar mayor atención a su bienestar personal y a su familia. La noticia tomó por sorpresa a Joy, quien aseguró ante los medios que se enteró de la decisión apenas 20 minutos antes de que se hiciera pública. Durante una conferencia de prensa, la cantante no pudo contener las lágrimas al hablar de la situación y reconoció que todavía estaba procesando lo ocurrido.

Pese a la salida de Jesse, Joy confirmó que continuará con los compromisos profesionales que ya estaban programados y que seguirá vinculada a la música. Jesse, por su parte, aclaró posteriormente que cumplirá con los compromisos del dúo pactados hasta el 5 de diciembre, pero que no participará en la presentación prevista para el 6 de diciembre en el Auditorio Nacional.

Fuera de Unicef

Javier Bardem cuenta detalles de su relación con Penélope Cruz. Foto: tomada de la cuenta de Instagram@bardemantarctic

El actor español Javier Bardem se sumó públicamente a una petición que solicita retirar a la cantante estadounidense P!nk de su cargo como embajadora de buena voluntad de Unicef. Bardem compartió en sus historias de Instagram publicaciones que invitaban a respaldar la iniciativa, surgida después de la controversia generada por las declaraciones de la artista sobre el mensaje de “Palestina libre” expresado por el rapero Macklemore durante un concierto de la gira de Ed Sheeran.

La controversia comenzó después de que P!nk cuestionara públicamente la intervención de Macklemore y compartiera un mensaje de la organización StopAntisemitism que calificaba el pronunciamiento del músico como propaganda contra Israel. La postura de la cantante provocó críticas de usuarios y activistas que consideran incompatible su posición con el papel que desempeña como embajadora de Unicef.

Abrazo por Cali y el Valle

Periodista José Patiño y su padre, quien falleció por el terremoto del pasado 10 de agosto. Foto: Suministrada por José Patiño

El periodista y presentador colombiano José Fernando Patiño decidió transformar el dolor por la muerte de su padre, ocurrida tras el terremoto que sacudió a Cali y el Valle del Cauca el pasado 10 de agosto, en una iniciativa de solidaridad con las familias que todavía enfrentan las consecuencias de la tragedia. ‘El gran abrazo por Cali y el Valle’ será una jornada que se realizará el sábado 10 de octubre en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali y contará con espacios de escucha, orientación y acompañamiento para víctimas directas e indirectas, además de conferencias, actividades relacionadas con el duelo, memoria, música y la participación de artistas.

La jornada también tendrá un componente de reactivación económica y ayuda humanitaria. Emprendedores afectados por el terremoto podrán exhibir sus productos y buscar nuevos canales de venta, mientras que los recursos recaudados serán destinados a las familias damnificadas. Para Patiño, el encuentro representa una manera de convertir el duelo personal en un propósito colectivo y de mantener vivo el espíritu de solidaridad que acompañó a las familias durante los días posteriores al terremoto.

15 años de prisión

Foto: AP

El productor de Hollywood Harvey Weinstein fue condenado a 15 años de prisión en Nueva York luego de ser declarado culpable nuevamente de un delito sexual contra Miriam Haley, quien denunció que Weinstein la agredió sexualmente en 2006 en su apartamento de Manhattan. La sentencia llega después de una extensa batalla judicial: su condena original de 2020, por la que había recibido 23 años de cárcel, fue anulada en 2024 por el máximo tribunal de Nueva York, que ordenó repetir el juicio al considerar que durante el proceso se habían admitido testimonios que perjudicaron su derecho a un juicio justo.

Weinstein, de 74 años, pidió mantener su inocencia, aunque expresó arrepentimiento por el dolor causado a Haley. Esta nueva condena se suma a la situación judicial que enfrenta en California: en junio de 2026, una corte de apelaciones mantuvo su condena por violación y agresión sexual, dictada en Los Ángeles en 2022, pero ordenó revisar la pena de 16 años que había recibido.

Se retira

La 'influenciadora' mostró la foto de su cédula en redes sociales. Foto: Tomada de Instagram @aidavictoriam

Aida Victoria Merlano sorprendió a sus seguidores al anunciar que planea retirarse de la creación de contenido en redes sociales en diciembre de 2026. La empresaria e influenciadora barranquillera, que reúne cerca de 10 millones de seguidores en Instagram, explicó durante una transmisión en vivo que la decisión tomó fuerza después de unas vacaciones en las que permaneció alejada de las plataformas y descubrió la tranquilidad que le producía vivir momentos sin la necesidad de registrarlos o compartirlos en internet. Según contó, esa experiencia la llevó a replantearse el ritmo de exposición que ha mantenido durante años y a darle mayor espacio a su vida personal.

Uno de los motivos que mencionó está relacionado con su intención de priorizar a su familia y vivir con mayor privacidad una eventual nueva maternidad. Merlano aseguró que, si vuelve a quedar embarazada, quisiera atravesar esa etapa sin la presión de producir contenido para dedicarse plenamente al embarazo y la crianza.

Podría regresar

Las revelaciones sobre Jon Snow serán claves para el final de Game of Thrones Foto: HBO

Kit Harington volvió a abrir la puerta a un posible regreso como Jon Snow, personaje que interpretó durante las ocho temporadas de Game of Thrones. En una reciente conversación en el pódcast Happy Sad Confused, el actor reconoció que todavía existe un escenario en el que una nueva historia sobre el personaje podría funcionar, pese a que el proyecto derivado que HBO desarrolló durante cerca de dos años fue archivado en 2024.

En su momento, Harington explicó que, durante el proceso creativo, tanto él como HBO y el escritor George R. R. Martin coincidieron en que no tenía sentido continuar si no encontraban una historia que justificara el regreso. Las declaraciones dadas en Happy Sad Confused abren ahora la puerta a un posible regreso del histórico personaje.