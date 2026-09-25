Luisa Fernanda W se quebró en su despedida de soltera en Cartagena: esta fue la razón detrás de sus lágrimas

La creadora de contenido y empresaria Luisa Fernanda W dio inicio formal a los festejos de su despedida de soltera en la ciudad de Cartagena.

La celebración, programada para el último fin de semana de septiembre, marca la recta final hacia su matrimonio con el cantante de música popular Pipe Bueno, pactado para realizarse a finales del mes de octubre.

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A través de sus redes sociales, la influenciadora paisa compartió las primeras imágenes del viaje a bordo de un avión con destino a la capital del Bolívar.

Luciendo un atuendo blanco y un velo, la empresaria estuvo acompañada por un grupo de 11 personas entre las que figuran personalidades del entretenimiento y redes sociales como Carolina Rojas, Laura Bueno, Connie, Marilyn Oquendo, Dani Duke, Dany Oquendo, Laura Beltrán, Nanis Ochoa, Ornella Sierra y Daniela Tapia, además del presentador Mattias Vega.

Según lo expresado por la propia creadora de contenido, la lista de asistentes registró ajustes de última hora. Entre las ausencias destacadas figuró la de María José Arroyo por compromisos previos, así como la del artista Itza Primera.

En sus declaraciones públicas a través de las historias de Instagram, la empresaria manifestó la expectativa que le genera este hito en su vida personal:

“Esto apenas empieza. Me siento súper novia, ya empezó esto, estoy súper emocionada, ansiosa, pero feliz porque pues yo decía: sí, yo tengo dos hijos, vivo hace rato con Pipe, pero no, vamos a despedir la soltería. O sea, me voy a casar”.

Al llegar al hotel de hospedaje en Cartagena, la creadora de contenido fue recibida con obsequios por parte del grupo de acompañantes. No obstante, el momento central de la jornada ocurrió al ver un video preparado de forma previa por su entorno más cercano.

En la pieza audiovisual figuraban mensajes emitidos por su madre, su suegra, sus dos hijos y su prometido, Pipe Bueno.

El gesto conmovió a la influenciadora, quien se mostró entre lágrimas ante la cámara para explicar a sus seguidores el significado del momento, asegurando que se trató de un llanto provocado por la emotividad de las palabras recibidas.

El propio artista reaccionó a la publicación de la creadora de contenido con un mensaje en la caja de comentarios:

“Disfruta mi vida hermosa !!!! Te amo hasta el infinito”.

La pareja, que inició su relación en 2019, ha construido una trayectoria compartida en la que combinan proyectos familiares y empresariales. Con dos hijos en común, la boda representa el cierre de un ciclo importante en sus vidas.

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Semanas atrás, la atención sobre la pareja había aumentado tras una entrevista concedida por Pipe Bueno al pódcast Los Hombres Sí Lloran, conducido por el actor Juan Pablo Raba, en la que el cantante reflexionó sobre etapas pasadas de su vida personal e interactuó sobre momentos de introspección y dificultades superadas en el seno del hogar.

Pese a los comentarios generados en redes alrededor de dichas declaraciones, los preparativos logísticos y sociales para la unión nupcial continúan su curso previsto, posicionándose como uno de los eventos de mayor cubrimiento en la farándula nacional durante este tramo final del año.