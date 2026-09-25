“Dejé de caminar a los 13 años”: la desgarradora confesión de Tuto Patiño que conmovió en MasterChef

El actor y participante de la edición colombiana de MasterChef Celebrity, Tuto Patiño, se convirtió en tendencia en redes sociales luego de compartir un conmovedor pasaje de su historia personal.

Durante una emisión del programa de cocina y a través de un mensaje publicado en sus canales oficiales, el artista relató la compleja situación de salud que atravesó a los 13 años de edad, cuando perdió temporalmente la movilidad de sus extremidades debido a una afección neurológica.

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El testimonio de Patiño ha generado un amplio interés entre los televidentes y sus seguidores, no solo por el impacto personal de la narrativa, sino por dar visibilidad a una condición médica poco común que requiere un proceso de rehabilitación intensivo.

Según declaraciones compartidas por el propio artista en su cuenta de Instagram, el quebranto de salud que sufrió en su adolescencia fue provocado por el síndrome de Guillain-Barré, un trastorno en el cual el sistema inmunitario ataca por error parte del sistema nervioso periférico.

“A los 13 años dejé de caminar. El Guillain-Barré paralizó mi cuerpo, pero nunca pudo paralizar mi cabeza, mis ganas ni mi fe. Tuve que aprender a caminar otra vez”, expresó Patiño al recordar la etapa en la que dependió por completo de asistencia médica y familiar para realizar sus actividades básicas.

De acuerdo con el relato del participante de MasterChef Celebrity, la fase crítica de la enfermedad implicó una prolongada estancia hospitalaria.

Patiño detalló que permaneció internado durante aproximadamente 13 meses, tiempo en el que debió someterse a terapias para reanudar de manera paulatina su movilidad articular y muscular.

En su mensaje, el actor destacó la importancia del acompañamiento de sus padres y allegados durante el proceso de rehabilitación, así como el papel central que tuvo su fe en la superación de esta etapa de discapacidad temporal.

“Mi mamá, mi papá y mi familia caminaron conmigo cuando mis piernas todavía no podían hacerlo”, puntualizó.

El síndrome de Guillain-Barré es una patología neurológica poco frecuente cuyos primeros síntomas suelen manifestarse como debilidad o sensación de hormigueo en las piernas, los cuales pueden extenderse progresivamente a la parte superior del cuerpo y los brazos.

En los casos más severos, la debilidad muscular puede derivar en una parálisis casi total y comprometer funciones vitales como la respiración, razón por la cual requiere atención hospitalaria especializada e inmediata.

Aunque la causa exacta del trastorno se desconoce en la mayoría de los diagnósticos, con frecuencia aparece tras una infección vírica o bacteriana previa.

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Tuto Patiño ha consolidado su carrera en la televisión colombiana a través de diversos proyectos de actuación y presentación en la industria del entretenimiento nacional.

La revelación de su diagnóstico médico ha abierto una conversación en redes sobre los procesos de superación personal frente a enfermedades autoinmunes, así como sobre el impacto emocional que este tipo de condiciones representa tanto para los pacientes como para sus familiares.