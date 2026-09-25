Carlos Antonio Vélez opinó sobre el partido de James Rodríguez contra Millonarios: “Pobrísimo”

Siguen las reacciones al último superclásico, entre Atlético Nacional y Millonarios (1-1), del pasado 24 de septiembre en Medellín. Además, James Rodríguez es tema central entre la prensa y los aficionados.

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En concreto, James Rodríguez arrancó suplente contra Millonarios, pero entró a los 60′ y jugó los últimos 30 minutos con Nacional. Sin embargo, ni él ni sus compañeros rompieron la paridad.

Al rendimiento de James contra Millonarios opinó Carlos Antonio Vélez. Fue por medio de su canal de YouTube, en el espacio Carlos Antonio Vélez, Palabras Mayores+.

Carlos Antonio Vélez reaccionó al partido de James Rodríguez contra Millonarios

“Lo de James es pobrísimo. Yo no esperaba más tampoco. Está jugando minutos, porque se ve que físicamente no está bien. Caminar, siempre ha caminado, ahí estuvo caminando”, arrancó afirmando el reconocido periodista deportivo.

Y siguió: “Tres pases en campo contrario, y estuvo treinta minutos. O sea, un pase cada diez minutos, y una pelota quieta. Por ahí intentó robar un balón y cometió una falta. Nada más, el resto es puro visaje”.

“En Win está ‘la figura Águila’, y la gente vota. El segundo jugador más votado fue James Rodríguez. Oiga, de verdad, hay gente que ve el fútbol con el ojo del cíclope. No entienden, y votan por cariño, afición, respeto, no sé…”, cerró Carlos Antonio.

Además, Vélez opinó que James no le dio nada nuevo a Nacional con su entrada en el segundo tiempo.

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional?

Atrás queda el partido de Atlético Nacional contra Millonarios, y ahora el cuadro verdolaga se concentra en dos compromisos completamente diferentes: un amistoso y un duelo de liga.

El amistoso será este sábado, 26 de septiembre, contra Chapecoense. Ya después, el miércoles 30 del mismo mes, Nacional se enfrentará contra Junior de Barranquilla.

Hoy nos acompañan nuestros hermanos de Chapecoense. En medio de Leyendas, brindamos una homenaje a esta historia y amistad que permanece en el tiempo.



Bienvenidos a nuestra casa. pic.twitter.com/G0UEMYUWVE — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 25, 2026

El objetivo de Lucas González y sus dirigidos es sumar la mayor cantidad de puntos, clasificarse a cuadrangulares anticipadamente y pelear por la estrella de final de año.