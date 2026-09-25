De manera inesperada, Atlético Nacional anunció hace un par de semanas el fin de su vínculo con Nike, marca que lo vistió durante más de 13 años.

Fue una noticia sorpresiva para los hinchas y más, cuando también se les informó también que, a partir del año próximo, sería el mismo club el que se encargaría de la confección toda la indumentaria.

Ninguna institución en Colombia se había atrevido a esto, pero el conjunto verdolaga con el deseo de ser pionero en esta iniciativa se lanzó en cabeza de la familia dueña del equipo y su presidente, Sebastián Arango Botero.

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Detalles inéditos fueron revelados

Justamente el mencionado presidente en las últimas horas de este viernes dio a conocer algunos detalles que, hasta la fecha, eran desconocidos sobre la nueva camiseta para el año entrante.

“En 2027 vestiremos nuestra marca propia. Llegamos aquí después de 14 años de un camino compartido con un gran aliado al cual solo le tenemos gratitud. Y damos este paso porque creemos que el valor de este escudo tiene que volver al club y a su gente”, proclamó en medio del discurso que dio en el evento denominado ‘Leyendas’.

🟢⚪ El presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango, habló de lo que será la indumentaria de Atlético Nacional para el próximo año. pic.twitter.com/B5K8WWuWgv — NOTICIAS DEL VERDE (@NOTICIASDEVERDE) September 25, 2026

“La camiseta de Nacional es para muchos la primera prenda que le regalaron de niños, lo fue para mis dos hijos. Los que nos ponemos para ir al estadio y la que queremos seguir vistiendo todos los días con más orgullo. La que guardamos, aunque ya no nos quepa”, resaltó de la importancia que tiene para los aficionados la camiseta del club.

“Esa camiseta dejó de ser ropa hace mucho y ahora es memoria. Por eso soñamos con una tribuna donde nadie se quede con las ganas de vestirla”, proyectó ansioso por ver el Atanasio Girardot vestido de verde y blanco.

Entre los aspectos a resaltar de lo dicho por Arango, está que será confeccionada en el país: “Cada prenda llevará el mismo sello: hecho en Colombia, con talento local, materiales de última tecnología y estándares de primer nivel”.

Atlético Nacional arrancará una nueva era de su ropa deportiva en 2027 Foto: Colprensa Cristian Bayona

“Porque un club que cree en este país tiene que demostrarlo y hacer país también se juega en la cancha de la industria, del empleo y del desarrollo”, resaltó de la necesidad de dar valor a las empresas nacional.

“Queremos que cada hincha sienta que se pone una segunda piel. Así que prepárense porque no esta comienza la camiseta, la seguiremos haciendo juntos cada vez más grande”, completó.

Ambiciosa estrategia

Desde hace varios años el conjunto antioqueño se ha caracterizado por preocuparse no solo por lo deportivo. También lo mueven otro tipo de líneas de negocios, tales como son la ropa, eventos entre los que están carreras y otras iniciativas.

James Rodríguez fue otro golpe de opinión reciente de Atlético Nacional. Foto: Atlético Nacional

Esa multitud de ideas lo que hacen es que Atlético Nacional se convierta en todo un ecosistema robusto, donde se apalanquen de todo para que sus planteles profesionales sean al final la cara más visible.

Divisiones menores también juegan un papel importante, debido a que de allí salen muchos jugadores para el primer equipo, al exterior y la Selección Colombia.