Heredero de la 10 en la Selección Colombia se habría definido: era pedido colectivo

Muchos años tuvieron que pasar para que un jugador diferente a James Rodríguez se pusiera la 10 de la Selección Colombia.

Con el cucuteño retirado del combinado nacional, le corresponderá a otro llevar dicho dorsal, que ha sido histórico. El elegido para tenerla en el amistoso de este sábado vs. México es Jhon Arias.

James Rodríguez y Jhon Arias rumbo a un partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026. Foto: FIFA via Getty Images

Quien es figura de Palmeiras de Brasil y durante el Mundial 2026 fue de los más destacados para el público, ahora elevará su responsabilidad dentro de la Tricolor al tener en la espalda el rótulo del ‘genio’ del conjunto cafetero.

Dio pista clave

En sus redes sociales personales, Arias puso en las últimas horas una foto de niño donde se le ve jugando con la 10. El uniforme que portaba tenía justamente los colores amarillo, azul y rojo de la Tricolor.

Esa fue una pista más que clave entregada por el deportista para saber que será quien lleve ese importante número en la Selección Colombia.

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Para refrendar lo que se estaba manejando como un rumor, en las últimas horas el periodista Julián Capera, de Caracol Radio, dijo: “Si no hay novedad de último minuto, Jhon Arias llevará la camiseta 10 de la Selección Colombia en este ciclo de partidos amistosos, tras el adiós de James Rodríguez”.

Recordando la carrera del mediocampista, agregó que no será la primera vez que tenga dicha responsabilidad: “El volante usó esa camiseta en Patriotas de Boyacá”.

A falta de una confirmación oficial de la Selección o la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), en redes sociales la noticia cayó bien entre un buen sector de los aficionados.

Cuando se supo que James no seguiría, muchos pidieron que Arias llevara dicho dorsal por lo demostrado en el equipo nacional. Su entrega, autocrítica y profesionalismo, tanto en los clubes en los que ha estado como en la Tricolor, le dan todas las credenciales.

Su historia en la Tricolor

Consolidado como uno de los habituales en la Selección Colombia durante el ciclo de Néstor Lorenzo, el mediocampista chocoano recibió sus primeras convocatorias en 2022 y posteriormente aumentó su participación en partidos oficiales y amistosos.

En 2024 hizo tres goles y dio una asistencia con la Tricolor, mientras que en 2025 sumó una asistencia, de acuerdo con los registros publicados por la FCF.

Jhon Arias en el Mundial 2026. Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

Durante 2026 también ha tenido protagonismo. El 26 de marzo marcó el gol de Colombia en la derrota 2-1 frente a Croacia, en un amistoso de preparación para el Mundial.

En la Copa del Mundo 2026, Arias fue titular frente a Ghana y marcó el primer gol colombiano en el triunfo que aseguró la clasificación a los octavos de final.

Con respecto a clubes, se volvió ídolo de Fluminense, luego saltó a Europa para tener una experiencia poco provechosa en Wolverhampton y acabó regresando al Brasileirao para ganarse a pulso un lugar en la nómina de Palmeiras, donde sigue demostrando que Brasil es su lugar en el mundo.