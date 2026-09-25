Haber anotado un sublime golazo como el que hizo Miguel Ángel Borja el fin de semana pasado con América de México le abrió la puerta a ser nuevamente noticia y llegar al radar de Selección Colombia.

Néstor Lorenzo que por estos días está concentrado con el combinado patrio hizo referencia al ‘Colibrí’ en la rueda de prensa previa al partido vs. México, de este sábado 26 de septiembre.

Allí el argentino describió como un “golazo” la chilena soñada que realizó el exjugador de Junior, Palmeiras, entre otros clubes en Sudamérica: “Fue un golazo, lo conocemos de la época con José Pékerman”.

⚽ "Es un gran goleador, es un jugador letal"



Néstor Lorenzo habló de la posibilidad de llevar a Miguel Ángel Borja a la selección Colombia. pic.twitter.com/KarkvXEwY4 — Deportes RCN (@DeportesRCN) September 25, 2026

También le valoró el DT que esté elevando su nivel futbolístico luego de años donde se perdió en el camino estando en Argentina y Emiratos Árabes Unidos: “Cuando coge continuidad se le abre el arco”.

Al entrenador a cargo de Colombia parece seducirle tener nuevamente a Borja en cuenta después de la ‘borrada’ que le propinó para el Mundial 2026: “Es un gran goleador, es un jugador letal. Siempre está en el radar; siempre estuvo”.

Y es que con 33 años las chances para Miguel Ángel pueden estar vivas. Su capacidad goleadora, así como su capacidad de lucha en la delantera de los equipos que conforma le vendrían buen al cuadro nacional, aún cuando ya otros nuevos vienen pidiendo pista.

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Para la triple fecha de amistosos que afrontará próximamente la Tricolor no fue posible el regreso de Borja. Sin embargo, antes de finalizar 2026, la Selección Colombia volverá a reunirse para enfrentar a Chile. Ese doble enfrentamiento podría representar una nueva oportunidad para el delantero nacido en Tierralta, especialmente si mantiene el nivel que ha mostrado recientemente y vuelve a entrar en los planes del combinado nacional.

Nunca diré ‘no’ a Colombia

Borja marca golazos, Lorenzo los valora y así se va acercando nuevamente el atacante a la Selección Colombia.

Además, en entrevistas recientes como la que le dio el ariete a Caracol Radio, se puede ver claramente el amor que le tiene a la Tricolor a la que “nunca le dirá que no”.

“Amo los colores de la Selección, de mi país. Cuando era chico, soñaba con vestir la camiseta de mi país y defenderla a muerte. Ese deseo no se ha ido...”, apuntó.

Miguel Ángel Borja disputó con Colombia la Copa América de 2024. Foto: Getty Images

“Lo ha dicho el profe muchas veces, las puertas de la Selección están abiertas y yo nunca le diré NO a la Selección”, citó palabras de Néstor Lorenzo que jamás le ha negado volver a ninguno de los ‘borrados’ temporales.

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Borja se mantiene enfocado en que su trabajo sea el que hable por él para que se dé la chance de regresar al seleccionado colombiano de mayores.

“El profe siempre que toma la decisión de llevar delanteros, lo hace pensando en que van a aportar. Yo estoy tranquilo y sigo trabajando, porque él sabe lo que le puedo aportar y en lo que le puedo ayudar. El día en que él me llame, estaré ahí. Solo queda seguir trabajando”, completó sin desesperarse porque haya una nueva oportunidad.