No usar chaleco reflectivo en moto sale caro en Colombia: conozca la sanción

El chaleco reflectivo para un motociclista es un elemento sumamente importante para proteger su vida, sobre todo en horas de la noche, en las que la visibilidad es más complicada para los conductores.

¿Cuándo una motocicleta debe realizar la tecnomecánica en 2026? La fecha de matrícula tiene la respuesta

Dentro de lo establecido en los artículos 94 y 96 de la Ley 769 de 2002, esta prenda tiene que ser utilizada entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m.

Adicionalmente, se debe usar cuando las condiciones no son favorables; por ejemplo, cuando hay neblina o lluvias intensas, los motociclistas tienen que portar el chaleco.

La vestimenta reflectiva permite que otros actores viales tengan la capacidad de detectar al motociclista, dándoles el tiempo suficiente para realizar maniobras que ayuden a prevenir un siniestro vial.

Las prendas reflectivas también deben utilizarse cuando las condiciones de visibilidad sean reducidas. Foto: Getty Images

Por ello, las autoridades de tránsito hacen un llamado a los usuarios de estos vehículos para que siempre tengan a la mano estas prendas, ayudando a promover una cultura vial.

A veces, algunos usuarios no hacen uso del chaleco reflectivo, lo que puede derivar en problemas mayores, entre ellos accidentes viales con fatalidad.

De acuerdo con los más recientes registros de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, 4.751 personas en Colombia fallecieron por siniestros viales durante el primer semestre de 2026; el 65,7 % de estas eran usuarias de motos.

¿Cuáles son las multas que puede recibir un motociclista por no portar el chaleco?

El artículo 131 del Código Nacional de Tránsito presenta las multas que los usuarios pueden recibir al cometer una infracción en las calles y vías del país. En caso de realizar alguna de estas acciones indebidas, los agentes de tránsito podrán imponer las sanciones económicas.

El Código Nacional de Tránsito contempla una multa para quienes conduzcan motocicleta sin observar las normas establecidas. Foto: Getty Images/iStockphoto

En el caso de las motos, específicamente por no utilizar el chaleco reflectivo, se encuentra establecida una multa tipo C: “Conducir motocicleta sin observar las normas establecidas en el presente código”.

Ante esto, el ciudadano estaría recibiendo una multa de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), lo que equivale a $ 633.200 pesos.

¿Qué normas deben seguir los motociclistas en Colombia?

Los motociclistas en Colombia deben seguir cierta reglamentación, acorde a lo escrito en el artículo 94 de la Ley 769 de 2002: