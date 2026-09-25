No usar chaleco reflectivo en moto sale caro en Colombia: conozca la sanción

El chaleco reflectivo para un motociclista es un elemento sumamente importante para proteger su vida, sobre todo en horas de la noche, en las que la visibilidad es más complicada para los conductores.
Dentro de lo establecido en los artículos 94 y 96 de la Ley 769 de 2002, esta prenda tiene que ser utilizada entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m.
Adicionalmente, se debe usar cuando las condiciones no son favorables; por ejemplo, cuando hay neblina o lluvias intensas, los motociclistas tienen que portar el chaleco.
La vestimenta reflectiva permite que otros actores viales tengan la capacidad de detectar al motociclista, dándoles el tiempo suficiente para realizar maniobras que ayuden a prevenir un siniestro vial.
Por ello, las autoridades de tránsito hacen un llamado a los usuarios de estos vehículos para que siempre tengan a la mano estas prendas, ayudando a promover una cultura vial.
A veces, algunos usuarios no hacen uso del chaleco reflectivo, lo que puede derivar en problemas mayores, entre ellos accidentes viales con fatalidad.
De acuerdo con los más recientes registros de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, 4.751 personas en Colombia fallecieron por siniestros viales durante el primer semestre de 2026; el 65,7 % de estas eran usuarias de motos.
¿Cuáles son las multas que puede recibir un motociclista por no portar el chaleco?
El artículo 131 del Código Nacional de Tránsito presenta las multas que los usuarios pueden recibir al cometer una infracción en las calles y vías del país. En caso de realizar alguna de estas acciones indebidas, los agentes de tránsito podrán imponer las sanciones económicas.
En el caso de las motos, específicamente por no utilizar el chaleco reflectivo, se encuentra establecida una multa tipo C: “Conducir motocicleta sin observar las normas establecidas en el presente código”.
Ante esto, el ciudadano estaría recibiendo una multa de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), lo que equivale a $ 633.200 pesos.
¿Qué normas deben seguir los motociclistas en Colombia?
Los motociclistas en Colombia deben seguir cierta reglamentación, acorde a lo escrito en el artículo 94 de la Ley 769 de 2002:
- Transitar por el lado derecho de la vía, a máximo un metro de la acera u orilla.
- No utilizar las vías exclusivas para el transporte público colectivo.
- Usar chaleco reflectivo o chaqueta reflectiva entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m., y cuando haya poca visibilidad.
- Cuando circulen en grupo, deben hacerlo uno detrás de otro.
- No sujetarse a otros vehículos ni circular junto a vehículos de mayor tamaño que dificulten su visibilidad.
- No transitar por aceras, zonas peatonales ni vías donde esté prohibido.
- Circular por las vías autorizadas o por aquellas especialmente diseñadas para este tipo de vehículos.
- Respetar las señales de tránsito, las normas y los límites de velocidad.
- No adelantar por la derecha ni circular entre vehículos que estén en sus respectivos carriles.
- Para adelantar, utilizar el carril libre ubicado a la izquierda del vehículo que van a sobrepasar.
- Utilizar las señales manuales establecidas en el artículo 69 del Código Nacional de Tránsito.