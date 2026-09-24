En Colombia, uno de los aspectos que más preocupa a los conductores es su seguridad, ya que, si bien uno puede sentirse protegido cuando está al volante, algún elemento puede dañar esa tranquilidad, entre ellos la presencia de delincuentes, quienes, por distintos métodos, buscan robarse los vehículos.

Alerta por robo de vehículos en exclusivo sector del norte de Bogotá: así quedó al descubierto el ‘modus operandi’

De acuerdo a las más recientes cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO), las autoridades han reportado un total de 28,796 hurtos, tanto a carros como a motocicletas.

Es ante estos casos que es importante conocer cuáles son aquellas medidas preventivas que pueden ayudar al usuario a no ser víctima de un robo cuando se encuentra en su vehículo.

Las recomendaciones para evitar el robo de un carro

De acuerdo con Seguros Bolívar, existen varios consejos que las autoridades del país recomiendan para que un ciudadano no sea víctima de un caso de hurto hacia su carro.

La prevención sigue siendo una de las herramientas más efectivas para evitar el robo de vehículos en las ciudades del país. Foto: Getty Images

Primera recomendación: Hacer uso de un parqueadero seguro

Encontrar un parqueadero que brinde seguridad es clave para prevenir un caso de robo. Independientemente del sitio al que se dirija el conductor, lo ideal es que el vehículo no sea parqueado en una zona pública y bajo el cuidado de desconocidos, ya que esto ayuda a incrementar las posibilidades de robo.

Por eso, se aconseja hacer uso de un parqueadero que esté cubierto y que ofrezca servicios adicionales de seguridad, ya sean cámaras de vigilancia y personal de seguridad.

Segunda recomendación: cerrar todas las ventas y puertas del carro.

Mantener las ventanas cerradas y las puertas con seguro ayuda a reducir las posibilidades de que los delincuentes intenten abrir las puertas o saquen objetos de valor. Sin importar que el carro esté en movimiento o se encuentre quieto, lo ideal es que permanezcan bloqueados.

Tercera recomendación: No permitir el ingreso de extraños

Existen situaciones en las que una persona pide que detengan el carro para preguntarles si es posible hacerles un favor y llevarlos a un destino. Se recomienda evitar este buen acto, ya que puede incrementar el riesgo para el conductor al no conocer la intención del extraño.

Cuarta recomendación: Hacer uso de sistemas de seguridad

Hoy en día, con el auge de las tecnologías, cada vez existen nuevos elementos y herramientas que se encargan de ayudar a proteger la vida del conductor, como lo es también para situaciones de robo.

Por ende, se recomienda instalar varios sistemas de seguridad adicionales al auto, entre ellos alarmas, bloqueadores de puertas y rastreadores GPS. Estos dispositivos no solamente buscan proteger al usuario, sino que también funcionan para conocer el paradero del vehículo en caso de robo.