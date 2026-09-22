Robo de carro en Bogotá puso en alerta a las autoridades: activaron un plan candado

La alerta por el hurto de un vehículo terminó en una captura pocos minutos después en la localidad de Kennedy. Un hombre de 38 años fue detenido en flagrancia luego de que, según la Policía, fuera sorprendido conduciendo un automóvil que había sido robado bajo la modalidad de halado.

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El caso comenzó en el sector de Castilla, donde una patrulla que realizaba labores de vigilancia y control recibió la información sobre el robo. Ante el reporte, los uniformados activaron un plan candado con el propósito de ubicar el vehículo y evitar que fuera sacado de la zona.

La búsqueda se extendió durante varios minutos hasta que los policías encontraron el automóvil en el barrio El Tintal. Allí lo detuvieron y comprobaron quién estaba manejando. La persona que conducía era un hombre de 38 años, quien terminó capturado por el delito de hurto.

Además de recuperar el vehículo, encontraron varios objetos en posesión del detenido que llamaron la atención durante el proceso. De acuerdo con la Policía, llevaba herramientas y un contrapeso que, presuntamente, serían utilizados para cometer este tipo de hurtos.

Capturado por robo de vehículo en Kennedy. Foto: Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá

El automóvil fue recuperado y, junto con el hombre capturado, quedó a disposición de las autoridades competentes para adelantar el proceso de judicialización. Será dentro de este procedimiento donde se determine su responsabilidad frente al hecho por el que fue detenido.

El resultado del operativo se suma a las acciones que adelanta la Policía para combatir el hurto de vehículos y motocicletas en Bogotá. Según el balance entregado por las autoridades, durante lo corrido de 2026 han sido recuperados 832 vehículos y 1.190 motocicletas que habían sido reportados como hurtados en la capital.

La Secretaría de Seguridad también hizo un llamado a la ciudadanía para reportar oportunamente cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123. La recomendación busca facilitar la reacción de las autoridades cuando se presenta un hurto o cuando una persona observa una situación que pueda constituir un delito.

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Asimismo, las autoridades recomendaron evitar dejar los vehículos estacionados en la vía pública, como una medida para reducir las posibilidades de que sean objeto de este tipo de hechos. El llamado se da en medio de las estrategias que buscan prevenir el hurto de automotores y facilitar su recuperación cuando se presentan casos en la ciudad.

El hombre capturado en Kennedy quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras el vehículo recuperado continúa el proceso correspondiente. La investigación deberá establecer las circunstancias del hurto y la responsabilidad del detenido frente a los hechos.