Reportan un muerto tras grave accidente en Puente Aranda, en Bogotá

Un grave accidente de tránsito se presentó en horas de la mañana de este martes, 22 de septiembre, sobre la carrera 36 con calle 2, localidad de Puente Aranda, en Bogotá.

En el siniestro vial resultó involucrado un bus zonal y un peatón, muriendo este último en el lugar.

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Tras lo anterior, al punto arribaron unidades de criminalística para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo, cuya identidad se desconoce por el momento.

“Se registra fatalidad en el siniestro vial presentado en la localidad de Puente Aranda, entre bus zonal y peatón, sobre la carrera 36 con calle 2.Se asigna unidad de criminalística”, fue el reporte de la Secretaría de Movilidad en redes sociales, siendo las 8: 32 a. m. de este martes.

Ahora, serán las autoridades judiciales las encargadas de establecer responsabilidades en este accidente en Puente Aranda que enluta a una familia en la ciudad.

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En el transcurso del día se han presentado otros hechos que han afectado la movilidad en la ciudad.

“Siniestro vial en la localidad de Engativá, entre camión y biciusuario, sobre la avenida José Celestino Mutis con carrera 97, sentido oriente-occidente. Alto flujo vehicular a la hora; novedad semafórica en la carrera 9 con calle 134, en la localidad de Usaquén; siniestro vial en la localidad de Rafael Uribe, entre camión y motociclista, sobre la avenida Caracas con calle 32 A sur, sentido sur-norte. ”, han sido algunos de los reportes desde la Secretaría de Movilidad de Bogotá, esta mañana de martes 22 de septiembre.