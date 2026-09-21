Imprudencia en Bogotá: ruta escolar, que iba en contravía con niños a bordo, casi choca con otro vehículo

La imprudencia ocurrió durante la madrugada de este lunes 21 de septiembre en Bogotá, cuando una buseta escolar circuló en contravía por la paralela de la avenida Centenario, a la altura de la calle 13 con carrera 106.

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La situación fue denunciada por el conductor de otro vehículo, cuya cámara registró el momento en que la buseta avanzaba por el sentido contrario de la vía y estuvo a punto de chocar con él.

La escena genera especial preocupación porque, según la denuncia, la buseta llevaba niños a bordo, como se observa en las imágenes, al momento de realizar la maniobra.

Niños a bordo de la ruta escolar que cometió la imprudencia Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Pasa en Bogotá / Montaje SEMANA

El hecho quedó registrado en video y evidencia cómo el vehículo se desplazaba por el carril contrario mientras el automóvil que grababa la situación circulaba por la vía. La cercanía entre ambos vehículos obligó al conductor a reaccionar para evitar la colisión.

Aunque finalmente no se produjo un accidente, la maniobra representa un riesgo para quienes se movilizaban tanto en la buseta como en los demás vehículos que transitaban por este sector de Bogotá durante la madrugada.

El caso vuelve a poner la atención sobre las imprudencias que se presentan en las vías de la ciudad, especialmente cuando involucran vehículos destinados al transporte de menores de edad.

Ruta escolar en contravía Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Pasa en Bogotá

Por ahora, la denuncia corresponde al conductor que registró la situación y el video permite observar la maniobra de la buseta en contravía. No se reportaron, con la información disponible, personas lesionadas ni un choque producto del hecho.

La grabación también deja constancia del momento en que el vehículo escolar se aproxima en sentido contrario y pasa cerca del automóvil que realizó el registro.

El caso fue denunciado para llamar la atención sobre este tipo de comportamientos en las calles de la capital y sobre el riesgo que representan cuando se realizan con pasajeros a bordo.

La situación ocurrió en la madrugada del 21 de septiembre en la paralela de la avenida Centenario, en inmediaciones de la calle 13 con carrera 106.