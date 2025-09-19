Suscribirse

Intolerancia en Bogotá: hombre atacó ruta escolar con un cuchillo y todo quedó en video

La situación ha generado gran indignación en redes sociales y muchos piden a las autoridades identificar al responsable.

Redacción Nación
19 de septiembre de 2025, 12:50 p. m.
Este fue el hombre que atacó la ruta escolar con el arma blanca.
Este fue el hombre que atacó la ruta escolar con el arma blanca. | Foto: Captura de video: @ColombiaOscura

Un grave hecho de intolerancia se presentó en la ciudad de Bogotá y ha generado gran indignación. Un hombre atacó con un cuchillo a una ruta escolar y todo quedó registrado en un video que no ha tardado en hacerse viral en las redes sociales.

Al parecer, todo habría ocurrido durante la tarde de este jueves, 18 de septiembre.

Hombre agredió con un cuchillo una ruta escolar en Bogotá.
Hombre agredió con un cuchillo una ruta escolar en Bogotá. | Foto: Captura de video: @ColombiaOscura

En las imágenes, que fueron grabadas por alguien que iba al interior de la ruta, se observa el momento en el que agresor se paró al frente del vehículo en plena vía. Incluso, se ve cómo a sus espaldas pasan motos, carros y buses.

En una de sus manos el sujeto tenía un cuchillo, con el cual intentó intimidar al conductor, pero este en ningún momento le bajó el vidrio por miedo a ser agredido.

Contexto: Apareció mujer que agredió a joven en Festival Cordillera: habló por primera vez y confesó lo que le hicieron en su trabajo

Según se escucha, al parecer todo se originó por cuenta de una imprudencia que habría tenido alguno de los conductores y que ocasionó que uno de los carros se viera afectado.

“Llame a un policía. Allá están, vamos. Usted fue el que se me metió. ¿Fui yo? Si yo voy por mi carril", se le escucha decir al hombre de la ruta.

Ante esto, el agresor lo mira por algunos segundos, le dice algo que no se alcanza a escuchar y, al ver que nunca le bajó el vidrio, utilizó el cuchillo para dañar el vehículo escolar.

Lo rayó y le pegó en más de 10 oportunidades, mientras que los ocupantes solo observaban detenidamente y uno de ellos grababa la intolerante escena.

Contexto: Misteriosa desaparición de dos menores en Bogotá: familiares recibieron extraños mensajes

Posteriormente, el hombre caminó mirando fijo al conductor y se subió en su vehículo Chevrolet de color azul. Por su parte, el hombre de la ruta simplemente se fue del sitio.

El video no tardó en hacerse viral y ya completa más de 200 mil reproducciones en las redes sociales, al tiempo que ha generado gran indignación.

Por ello, varios internautas le han pedido a las autoridades identificar al protagonista y aplicarle la respectiva sanción, ya que lo consideran un verdadero peligro.

Por el momento, se desconoce con exactitud qué fue lo que pasó entre los dos conductores y si la ruta escolar llevaba niños en ese momento.

