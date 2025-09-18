Suscribirse

Bogotá

Misteriosa desaparición de dos menores en Bogotá: familiares recibieron extraños mensajes

Ambas menores desaparecidas tienen 14 años y son primas.

Redacción Nación
18 de septiembre de 2025, 3:39 p. m.
Menor
Imagen de referencia, no corresponde al caso en mención. | Foto: Getty Images

Un completo calvario vive una familia en Bogotá, luego de que dos de sus integrantes desaparecieran desde el pasado 9 de septiembre. Se trata de las primas Sharol Guerrero y Laura Vargas, ambas de 14 años.

De acuerdo con sus familiares, las niñas desaparecieron ese 9 de septiembre, luego de que salieran de la casa de un familiar, en el barrio 20 de julio.

Mientras avanza su búsqueda, familiares indicaron que el celular de una de ellas marca ubicación en la zona de tolerancia de Santa Fe, centro de Bogotá.

Asimismo, aseguran haber recibido un mensaje anónimo vía WhatsApp. De acuerdo con el informe de Noticias RCN, sus redes sociales y sus celulares dejaron de funcionar.

Los mensajes que recibieron los familiares

En uno de los mensajes recibidos, revelado por Noticias RCN, provino de una persona que dijo ser trabajadora sexual e indicó que ellas estaban en compañía de un hombre llamado Raúl.

“Yo solo las traté el fin de semana, yo soy una trabajadora sexual; Raúl vende la droga y maneja ciertas áreas. Y no sé cómo es el cuento con Raúl, pero andan con él, le deben, algo así, porque unos chicos que andaban con ellas las dejaron metidas con la deuda del consumo”, se lee en el mensaje.

De acuerdo con el noticiero, horas antes de desaparecer, una de las niñas realizó una publicación en la que se les ve en compañía de un grupo de jóvenes y una mujer de aproximadamente 20 años.

“¿Qué es lo que quiere de las niñas? Que se comunique con nosotras”, dijo un familiar que resaltó que una de las mayores preocupaciones de toda la familia es que “las niñas ya no estén acá, las tengan encerradas o secuestradas. Ese es el mayor miedo que nosotros tenemos”.

