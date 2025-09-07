Consternación en Bosa, Bogotá: sujeto mató a su expareja e intentó quemar su casa

Consternación en el barrio La Esmeralda de la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, luego de que un sujeto acabara con la vida de su expareja. Se trataba de Paula Andrea Quintana, quien tenía 30 años de edad.

De acuerdo con las autoridades, el individuo, una vez asfixió a Paula Andrea a eso de las 4:15 a. m., intentó prenderle fuego al predio y luego huyó del lugar.

“Se encontraba en su residencia y fue agredida por su excompañero sentimental, que le causó una asfixia mecánica que produjo su muerte”, reportó el brigadier Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Así mismo, el oficial de la Policía indicó que se está ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien entregue información que permita dar con el paradero del asesino, quien tiene aproximadamente 43 años.

“La Policía Nacional rechaza cualquier hecho que afecte la integridad y la vida de las mujeres y ofrece una recompensa de hasta 10 millones de pesos por la información que permita esclarecer los hechos”, manifestó puntualmente el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

De acuerdo con vecinos del sector, el asesino amenazó a un hijo de su expareja y después le prendió fuego al predio. Si bien serán las autoridades las que establezcan cómo ocurrió todo, al parecer, Paula Andrea se había separado de dicho sujeto al menos hace 30 días, debido a que este la maltrataba física y verbalmente.

A propósito, City Tv reportó que el asesino tenía antecedentes por violencia intrafamiliar.