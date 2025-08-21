Suscribirse

Judicial

“Es un peligro para la sociedad”: envían a la cárcel al exnovio de la periodista Laura Camila Blanco Osorio

La Fiscalía le imputó a Óscar Santiago Gómez Leal el delito de feminicidio agravado.

Redacción Semana
22 de agosto de 2025, 3:10 a. m.
La periodista Laura Camila Blanco
La periodista Laura Camila Blanco | Foto: Tomadas de Noticias Caracol

Haciendo énfasis en el enfoque de género, el juez 67 de control de garantías de Bogotá ordenó enviar a la cárcel a Óscar Santiago Gómez Leal, exnovio de la periodista Laura Camila Blanco Osorio, quien murió el 28 de julio al caer de un noveno piso en un conjunto residencial de Bogotá.

El juez avaló lo mencionado en la imputación de cargos contra el joven de 29 años de edad, aseverando que representa un peligro para la sociedad y puede fugarse.

“El comportamiento desarrollado donde se asfixió y estranguló a una mujer para dejarla indefensa y luego lanzarla desde la ventana de un noveno piso es altamente reprochable”, enfatizó el funcionario judicial.

Contexto: “La asfixió y la empujó del noveno piso”: los aterradores detalles que reveló la Fiscalía en contra del exnovio de la periodista Laura Camila Blanco

Debido a esto le impuso la medida más drástica: privación de la libertad en un centro carcelario. “Es una conducta de dolo de primer grado, porque se conocía que atentar contra una mujer es delito. Más sin embargo, se tuvo la conciencia y voluntad de su realización porque no existe ninguna, según la evidencia probatoria, estructuración de una causal de ausencia de responsabilidad o de justificación del hecho”.

Igualmente, se cuestionó que Gómez Leal, cuando se inició la investigación, intentará señalar que se había tratado de un suicidio. Situación que estaba enmarcada a desviar la indagación preliminar, afectando la interpretación de los hechos ocurridos en la mañana de ese 28 de julio.

En este sentido se aseveró que durante años la joven periodista sufrió todo tipo de violencia física, verbal y psicológica por parte de su pareja. Situaciones que desencadenaron en una terrible tragedia.

“Es el peligro a la mujer desarrollada por un hombre machista, que sin importar siquiera la condición sentimental de su pareja es quien hoy ha sido elevada a la eternidad”, aseveró el juez de control de garantías.

Contexto: El trascendental fallo que le dio la razón a Beéle, el reconocido cantante de reguetón

“Se cercenó el principal derecho fundamental. Se despojó a sus padres de una hija y a un hermano de su hermana, que es irreparable y por el tiempo o el resto de vida tendrán congoja, sufrimiento, pesar, en ocasiones hasta rencores por lo acontecido. Y la actitud del imputado frente al hecho es reprochable”, complementó el juez en su decisión.

Teniendo en cuenta los argumentos de la imputación, el funcionario reprochó el intento de desviar la investigación mediante la puesta en marcha de un relato que las pruebas técnicas contradijeron.

Contexto: “I made rules”, las reglas que puso John Poulos a Valentina Trespalacios y que resultaron ser pruebas inéditas del feminicidio

“Que una persona que está en la habitación y luego que se desencadena el acontecimiento, sale para simular un desmayo y así poder afirmar que Laura Camila se lanzó, cuando la base de opinión pericial de necropsia sugiere lo contrario. ¿Y eso con qué fin se hizo? De un fin distractor, no sólo para la justicia, sino para quienes estaban en el lugar y que no percibieron propiamente el hecho del lanzamiento, pero sí percibieron la presencia del aquí imputado dentro de la habitación con Laura Camila y escucharon gritos o discusiones", detalló.

“Entonces, quiso distraer la atención, dando a entender que Laura Camila era quien se había lanzado, que según la evidencia probatoria analizada, desvirtúa semejante afirmación. Pero además, también hizo referencia al delegado fiscal al comportamiento del imputado durante el procedimiento. Ese planteamiento no aparece debidamente acreditado”, añadió el juez.

Por esto, considera que se debe impartir la medida de aseguramiento. “Frente al desarrollo argumentativo del juicio de proporcionalidad, considera al delegado fiscal que la medida de máxima restricción al derecho a la libertad resulta idónea o adecuada para evitar que el riesgo se materialice. ¿Cuál riesgo? El de reiteración y el riesgo de fuga", concluyó.

Oleada terrorista sacude a Colombia: 18 muertos tras atentados en Cali y ataque contra helicóptero en Antioquia

