“La asfixió y la empujó del noveno piso”: los aterradores detalles que reveló la Fiscalía en contra del exnovio de la periodista Laura Camila Blanco

La Fiscalía General le imputó el delito de feminicidio agravado a Óscar Santiago Gómez Leal, el exnovio de la periodista Laura Camila Blanco Osorio, quien murió el pasado 28 de julio tras caer de un noveno piso en un conjunto residencial en el occidente de Bogotá.

En la imputación de cargos, que se adelantó en la tarde de este 21 de agosto, el fiscal de la Unidad de Vida indicó que el joven de 29 años fue el autor directo de los hechos que desencadenaron en la muerte de Laura Camila, con quien sostenía una relación sentimental desde hace dos años.

El fallecimiento, según el relato, fue parte de una espiral de violencia que venía ejecutando Gómez Leal en contra de la periodista.

“No fueron hechos aislados”, relató el fiscal al indicar que “se enmarcan en un ciclo de violencia y discriminación contra la mujer que usted, de tiempo atrás, había emprendido contra la víctima Laura Camila Blanco Osorio, el cual incluyó agresiones físicas, verbales y psicológicas”.

Teniendo en cuenta varios elementos probatorios, la Fiscalía indicó que fueron múltiples los casos de violencia física y psicológica.

“En múltiples ocasiones, usted llamó a la víctima prostituta, la reprendió por sus comportamientos como mujer, la llamó gorda, la celó, le revisó el celular y la dejó con la intención de degradarla en su dignidad humana”, explicó el fiscal de la Unidad de Vida.

Se expuso que el primero de febrero de este año se presentó una situación que representó la degradación que ejercía el ahora procesado en contra de la periodista.

“En el marco del continuum de violencia, ejerció sobre la víctima actos de opresión consistentes en cuestionarla delante de sus familiares por su vestimenta, al punto de catalogarla de prostituta y agredirla físicamente”, relató el fiscal en la imputación.

“Estas conductas constituyeron actos de discriminación de género, toda vez que apuntaban a dejar a Laura Camila por su forma de vida como mujer y su estatus en la sociedad, contexto en el cual se produjo posteriormente su feminicidio”, añadió en su intervención.

“Con todo ello, usted vulneró el bien jurídico, vida e integridad personal sin tener ninguna justificación al respecto y pudiendo actuar de manera distinta. Esto en un marco contextual de discriminación a la mujer”, explicó el fiscal al indicar que se cumplen todos los requisitos para imputarle un feminicidio agravado.

El agravante está relacionado con los constantes casos de violencia física y psicológica, así como el hecho que era su pareja sentimental ante los ojos de la sociedad.

“Esta Fiscalía se lo imputa como quiera que usted en múltiples ocasiones trató de incidir de manera violenta en las decisiones vitales de Laura Camila”, aseveró.

El día de los hechos, se presentó un nuevo capítulo de violencia física que segó la vida de la joven periodista.

“Aproximadamente sobre las 5 de la mañana, usted, con la voluntad y el conocimiento de acabar con la vida de la recién mencionada persona y aprovechando su superioridad corporal, procedió a estrangularla y sofocarla”, explicó el fiscal.

“Cuando la víctima se encontraba en estado de debilidad defensiva, toda vez que agonizaba por la asfixia a la que había sido sometida por usted, usted, manteniendo la decisión consciente de causar su muerte, la lanzó por la ventana del noveno piso en el que se encontraba. Con esa conducta, usted materializó su propósito feminicida y desencadenó el resultado de muerte”, añadió.