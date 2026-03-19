MUNDO

Video de misil cayendo al lado de un periodista durante una transmisión se vuelve viral. Hasta Rusia reaccionó

A pesar de la situación, el reportero y el camarógrafo se mantuvieron conscientes.

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Redacción Semana
19 de marzo de 2026, 10:17 a. m.
Periodista de RT a pocos metros del impacto de un misil.
Periodista de RT a pocos metros del impacto de un misil. Foto: X/@rt_russian

El periodista británico Steve Sweeney y su camarógrafo Ali Rida resultaron heridos en un ataque con misiles en el sur del Líbano mientras realizaban una transmisión en directo.

El periodista de Russia Today, que vive en Beirut y cubre noticias en inglés, llevaba su chaleco de prensa mientras informaba sobre los lanzamientos de cohetes de Hezbolá en Nahariya, Israel.

No obstante, el estruendo de un proyectil en trayectoria hacia ellos lo dejó momentáneamente inmóvil; segundos después, reaccionó y se agachó a tiempo, logrando evitar el impacto antes de que el misil detonara en el suelo, justo a sus espaldas.

La explosión arrojó a Sweeney y a Rida al suelo, donde ambos se quejaban claramente de dolor por lesiones leves causadas por fragmentos de metralla.

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A lo lejos, se percibe la voz de una persona que grita, mientras un nervioso Sweeney, visiblemente alterado, responde de forma agitada: “¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde?”.

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A pesar de la situación, los dos hombres se mantuvieron conscientes, aunque luego fueron llevados a un centro médico cercano para recibir atención.

De acuerdo con los reportes, se encontraban en las inmediaciones del puente Al-Qasmiya, en el sur del Líbano, cerca de una instalación militar, cuando una presunta aeronave israelí disparó un misil hacia el punto exacto donde realizaban la grabación.

Momento en el que cayó el misil
Momento en el que cayó el misil Foto: X/@rt_russian

Por su parte, Rida sostiene que el ataque no fue accidental, afirmando que tanto él como el señor Sweeney eran fácilmente reconocibles como miembros de la prensa, ya que portaban chalecos identificativos en pleno día.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia reaccionó al video publicado por RT y aseguró que no se trata de un hecho aislado ni accidental.

“A la luz de los cientos de periodistas asesinados en Gaza, el ataque israelí de hoy contra los corresponsales de RT —@SweeneySteve y su camarógrafo— no puede describirse como accidental”, dijo Maria Zakharova.

El Ministerio de Salud de Líbano anunció este jueves que los ataques israelíes mataron a 1.001 personas desde que estalló la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hezbolá el 2 de marzo.

El ministerio indicó que el balance de víctimas mortales incluye a 79 mujeres, 118 niños y 40 trabajadores sanitarios, con otras 2.584 personas heridas. El anterior reporte del miércoles era de 968 muertos.