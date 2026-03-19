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¿Hay fecha para el fin de la guerra en Irán?, el Pentágono sorprendió con su respuesta ante periodistas

Pete Hegseth se refirió a la situación en Oriente Medio y dio detalles sobre los recientes ataques.

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Redacción Mundo
19 de marzo de 2026, 8:53 a. m.
El secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth en conferencia de prensa en el Pentágono en Washington, el 19 de marzo del 2026. (AP foto/Manuel Balce Ceneta)
El secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth en conferencia de prensa en el Pentágono en Washington, el 19 de marzo del 2026. (AP foto/Manuel Balce Ceneta) Foto: AP

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que no hay “un plazo definitivo” para poner fin a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada hace tres semanas.

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“No quisiéramos fijar un plazo definitivo”, dijo Hegseth a los periodistas. “Vamos muy bien encaminados y será el presidente Donald Trump quien decida cuándo detener la operación”, añadió.

“En última instancia, será decisión del presidente en qué momento digamos: ‘Bien, hemos logrado lo que necesitamos’”, añadió.

Igualmente, ha insistido en no desvelar los próximos pasos en la operación militar, reiterando que Estados Unidos se guarda todas las opciones militares en el escenario iraní.

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“Vamos a tener que concentrar fuerzas allí para poder hacerlo. No vamos a decirle a la gente cuántas, durante cuánto tiempo, ni qué estamos dispuestos a hacer o qué no”, dijo.

Hegseth también abordó un informe según el cual el Pentágono ha solicitado más de 200.000 millones de dólares adicionales al Congreso para pagar el conflicto.

“Creo que esa cifra podría cambiar. Obviamente se necesita dinero para matar a los malos”, dijo Hegseth.

“Estamos volviendo al Congreso para asegurarnos de que contamos con la financiación adecuada para lo que se ha hecho y para lo que quizá tengamos que hacer en el futuro”, añadió.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, hablan con los medios de comunicación durante una rueda de prensa en el Pentágono, en Washington, el jueves 19 de marzo de 2026. (Foto AP/Manuel Balce Ceneta)
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, hablan con los medios de comunicación durante una rueda de prensa en el Pentágono, en Washington, el jueves 19 de marzo de 2026. (Foto AP/Manuel Balce Ceneta) Foto: AP

El jefe del Estado Mayor, el general Dan Caine, que habló junto a Hegseth, ofreció detalles sobre las armas que se están utilizando contra Irán y sus fuerzas aliadas en la región.

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Caine dijo que los A-10 Warthogs —un tipo de aeronave diseñada para proporcionar apoyo aéreo a corta distancia— están “rastreando y destruyendo embarcaciones de ataque rápido” en la estratégica vía marítima del estrecho de Ormuz, que Irán cerró de facto al tráfico marítimo tras el inicio de la guerra.

Añadió también que los helicópteros Apache se están utilizando en Irak para atacar a grupos de milicias alineados con Irán, y que algunos aliados de Estados Unidos han empezado a usar estos helicópteros de ataque para contrarrestar los drones unidireccionales lanzados por las fuerzas de Teherán.

Trump
Donald Trump Foto: AP / Adobe stock

Recalcando que la guerra busca desactivar un “régimen” que resulta una amenaza global por sus ambiciones nucleares, el jefe del Pentágono ha afirmado que tanto los países de Oriente Próximo como los “desagradecidos aliados” de Europa, deberían darle las gracias a Trump por “el coraje de impedir que este Estado terrorista mantenga al mundo como rehén”.