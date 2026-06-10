Jefe del Pentágono visita Guantánamo en medio de nuevas tensiones entre EE.UU. y Cuba

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, tiene previsto visitar este miércoles la base militar estadounidense de Guantánamo, en Cuba, para ‘interactuar con las tropas’, según informó el Pentágono.

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La visita se produce en un momento de creciente tensión entre Washington y La Habana. En los últimos meses, la administración del presidente Donald Trump ha incrementado la presión sobre el gobierno cubano mediante sanciones contra altos funcionarios y medidas destinadas a limitar el acceso de la isla a recursos energéticos.

Trump, que contó con un importante respaldo de la comunidad cubanoestadounidense en su regreso a la Casa Blanca, ha reiterado en varias ocasiones su intención de impulsar un cambio político en Cuba.

Además de su paso por Guantánamo, Hegseth tiene previsto viajar a Tampa, Florida, donde se encuentra la sede del Mando Central de Estados Unidos (Centcom), organismo responsable de supervisar las operaciones militares estadounidenses en Oriente Medio, incluidas las relacionadas con el conflicto con Irán.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. Foto: Getty Images

La Base Naval de Guantánamo, ubicada en la costa suroriental de Cuba, constituye la única instalación militar permanente de Estados Unidos en territorio cubano. Washington mantiene el control del enclave desde principios del siglo XX, tras los acuerdos firmados después de la guerra hispano-estadounidense.

El gobierno cubano ha reclamado durante décadas la devolución del territorio al considerar ilegítimo el acuerdo que permitió su arrendamiento. Actualmente, la base alberga a cerca de 6.000 personas, entre miembros de las Fuerzas Armadas, civiles del Departamento de Defensa, familiares, contratistas y trabajadores locales y extranjeros.

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La instalación alcanzó notoriedad internacional tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando Estados Unidos la convirtió en un centro de detención para sospechosos de terrorismo capturados durante la llamada “guerra contra el terrorismo”.

Desde entonces, organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales han cuestionado las condiciones de detención y los métodos de interrogatorio utilizados en el recinto.

Estados Unidos obtuvo el control de Guantánamo mediante un Tratado de Arrendamiento firmado en 1903. Foto: getty images

En los últimos años, Guantánamo también ha adquirido un papel más amplio dentro de la estrategia de seguridad estadounidense. Trump ha planteado la posibilidad de utilizar sus instalaciones como centro de detención para migrantes sometidos a procesos de deportación.

Más recientemente, la base volvió a ocupar titulares tras recibir al expresidente venezolano Nicolás Maduro, luego de su captura por fuerzas estadounidenses el 3 de enero.

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La visita de Hegseth ocurre además pocas semanas después de una serie de contactos inusuales entre representantes de ambos países. A finales de mayo, el principal general estadounidense encargado de las operaciones en América Latina visitó Guantánamo y sostuvo reuniones con mandos militares cubanos.

Dos semanas antes, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana para reunirse con funcionarios del gobierno cubano.

*Con información de AFP.