EE. UU. incrementa la presión económica sobre Cuba con estas restricciones financieras

El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves una serie de sanciones dirigidas al ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda. Las restricciones económicas alcanzaron también a la estructura administrativa de las brigadas médicas internacionales, las cuales representan la mayor fuente de divisas para el Estado cubano.

Marco Rubio revela cuándo podría concretarse la visita de Xi Jinping a Washington

El Departamento de Estado de Estados Unidos detalló que la medida incluye a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, a la Unidad Central de Cooperación Médica y a su directora, Gretza Sánchez Padrón.

Esposa de Daniel Ortega llama “perros” a sus críticos y responde a amenaza de Estados Unidos

La administración estadounidense catalogó este modelo de misiones profesionales como un esquema de retención coercitiva, acusación que el Gobierno cubano ha rechazado formalmente en reiteradas ocasiones.

De acuerdo con cifras oficiales de Cuba, la exportación de servicios de salud generó cerca de 7.000 millones de dólares en el año 2025. Cerca de 24.000 profesionales de la salud prestaron sus servicios en 56 naciones, aunque en los últimos meses países como Guatemala, Honduras, Jamaica y Guyana terminaron los acuerdos bilaterales de cooperación que mantenían vigentes.

Bloqueo a firmas del conglomerado militar y energético

El paquete de sanciones emitido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también impactó a cuatro entidades vinculadas al conglomerado militar empresarial Gaesa. Firmas como la Terminal de Contenedores de Mariel, Coral Marítima, Ceiba Investments y Orbit entraron en la lista de restricciones por haber modificado su estatus jurídico para intentar evadir controles previos.

Para incluir a una persona en la lista de la OFAC, Estados Unidos debe contar con lo que denomina “evidencia suficiente”. Foto: AP

Asimismo, el Departamento de Estado incluyó en la lista a tres empresas estatales del sector energético de la isla. Las medidas alcanzaron al Centro de Investigaciones del Petróleo, a la firma Einarbo y a la Empresa de Energía, dedicada a la importación de gas y lubricantes para el abastecimiento interno.

La inclusión en la lista de la Ofac implica el congelamiento inmediato de los activos o bienes que las entidades o personas señaladas posean en territorio estadounidense. Adicionalmente, las partes afectadas quedan inhabilitadas para operar en el sistema financiero de Estados Unidos o realizar transacciones comerciales con ciudadanos y empresas de ese país.

Contexto de las decisiones diplomáticas y económicas

Las recientes determinaciones forman parte de la estrategia de presión económica implementada por la administración del presidente Donald Trump hacia la isla.

The Cuban Communist regime continues to exploit its people and serve as the leading sponsor of radical leftism and political violence in our hemisphere. Today, I designated nine entities and two individuals associated with the dictatorship, including four malign actors profiting… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 23, 2026

El incremento de las restricciones sobre La Habana se intensificó tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en Venezuela, quien figuraba como el principal aliado político y proveedor de crudo del Estado cubano.

Las autoridades del Ministerio de Salud Pública de Cuba han reiterado que el personal médico participa de manera voluntaria y que los programas brindan atención en comunidades vulnerables. Sin embargo, el Gobierno de Estados Unidos sostiene que mantendrá las revisiones sobre las actividades económicas manejadas por la administración de la isla.

*Realizado con información de AFP.