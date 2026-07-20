Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., envió mensaje por el Día de la Independencia de Colombia: “Nuevos mejores deseos”

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, envió este lunes, 20 de julio, un mensaje por el Día de la Independencia de Colombia.

“En nombre del Gobierno de los Estados Unidos de América, extiendo mis mejores deseos al pueblo de Colombia en la celebración de su Día de la Independencia”, señaló el funcionario, quien manifestó que espera ampliar su alianza con Colombia con el nuevo gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

“Estados Unidos valora su sólida alianza con el pueblo colombiano y está comprometido con el fomento de la seguridad, la prosperidad y las oportunidades en todo nuestro hemisferio. Esperamos ampliar nuestra alianza y escribir un nuevo capítulo bajo el liderazgo del presidente electo Abelardo De La Espriella”, dijo.

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Y agregó: “Extendemos nuestros mejores deseos al pueblo de Colombia y a la comunidad colombo-estadounidense en nuestro país en este importante día nacional. Confío en que los mejores días de Colombia están por venir”.

Marco Rubio se pronunció tras reunión con José Manuel Restrepo

La semana pasada, Rubio se pronunció tras su encuentro con el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, en la ciudad de Washington.

José Manuel Restrepo y Marco Rubio. Foto: @SecRubio

A través de su cuenta de X, el funcionario, que es uno de los más cercanos a Donald Trump, señaló: “Fructífera reunión con el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, para discutir el futuro de la asociación entre EE. UU. y Colombia”.

En la misma publicación, que acompañó con una foto de ambos, Rubio aprovechó para enviarle un mensaje al presidente electo, Abelardo De La Espriella, y expresar su interés por trabajar de manera conjunta para los intereses de ambos países.

“Esperamos con interés trabajar con la próxima administración del presidente electo, Abelardo De La Espriella, para fortalecer la cooperación en materia de seguridad y ampliar los lazos económicos”, complementó.

Restrepo también habló poco después del encuentro y dejó claro que el próximo 7 de agosto, fecha en la que se posesionará el nuevo Gobierno, iniciará una etapa de relación diferente entre Colombia y Estados Unidos.

El vicepresidente electo calificó la reunión como muy “importante”. Destacó, entre otras cosas, que se habló de un compromiso para fortalecer el comercio y la inversión.

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Además, hizo referencia a la tarea que tendrá Colombia de luchar contra la inseguridad, especialmente en lo relacionado con el narcotráfico. Asimismo, habló de trabajar en conjunto para ayudar a devolver la democracia en Venezuela.

“El compromiso también del trabajo mancomunado alrededor de lo social, alrededor de garantizarle oportunidades a los más jóvenes. (…) Porque lo social es el punto de partida para seguir manteniendo y fortaleciendo nuestra democracia”, manifestó.