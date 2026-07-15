Gobierno de EE. UU. responde si sacará a Gustavo Petro de la lista Clinton y le devolverá la visa estadounidense

El Departamento de Estado de Estados Unidos descartó este miércoles contemplar el levantamiento de las sanciones impuestas a Gustavo Petro y la devolución de su visa estadounidense, en una audiencia ante el Congreso, en la que Luis Méndez, subsecretario adjunto para América del Sur, fue rotundo ante las preguntas de María Elvira Salazar, congresista republicana por Florida.

“¿Han recibido algún tipo de información de la Casa Blanca que sugiera que el Departamento de Estado debería considerar levantar esas sanciones y permitir que Petro tenga una visa estadounidense?”, preguntó Salazar.

“No en este momento, señora”, respondió Méndez.

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El funcionario explicó que la designación en la lista Ofac, también conocida como lista Clinton, estuvo motivada por las “fallidas políticas antinarcóticos” de Petro que, según Washington, “impulsaron el cultivo y la producción de coca y condujeron a cocaína que llegó a Estados Unidos y mató a ciudadanos americanos”.

El presidente Gustavo Petro ha pedido a Donald Trump que se le retire de la lista de sanciones de la Ofac. Foto: AP / Presidencia

Méndez condicionó cualquier revisión futura a que Petro “remedie las acciones previas que dieron origen a esas medidas”, aunque aclaró que la gestión de las sanciones Ofac corresponde al Departamento del Tesoro, no al de Estado, al que él pertenece y que es liderado por Marco Rubio, con quien el mandatario colombiano ha tenido tensiones durante años.

La audiencia ocurre semanas después de que Petro revelara públicamente que llamó a Trump el 3 de julio para pedirle “cordialmente” que apoyara su salida de la lista de sanciones.

En un mensaje en redes sociales, Petro detalló que Trump desconocía que tanto él como su familia continuaban bajo sanciones. Aseguró que el presidente estadounidense “le prometió actuar en el tema” y lo describió como “un buen hombre”.

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El 24 de octubre de 2025, Estados Unidos incluyó a Petro en la lista Ofac, conocida como lista Clinton, junto con su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti. La inclusión en esa lista implica el bloqueo de todos sus activos y propiedades en Estados Unidos, y la prohibición de realizar transacciones con ellos.

Sobre su salida de la lista Clinton, Gustavo Petro indicó que Donald Trump le “prometió actuar en el tema”. Foto: SEMANA / Getty Images

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó en su momento que Petro “ha permitido que los cárteles de la droga prosperen y se ha negado a detener esta actividad. El presidente Trump está tomando medidas enérgicas para proteger nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas hacia nuestro país”.

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Petro se convirtió en el primer presidente colombiano en ser incluido en la lista Clinton. La visa estadounidense le fue revocada en ese mismo paquete de sanciones, una medida que sí tiene antecedentes, ya que fue la misma aplicada contra el entonces presidente Ernesto Samper en medio del escándalo del Proceso 8.000 por la infiltración de dineros del narcotráfico en su campaña presidencial en 1994.