“El pueblo colombiano merece un gobierno que luche por sus ciudadanos”: el mensaje de EE. UU. a De La Espriella

La representante a la Cámara de Estados Unidos, María Elvira Salazar, convocó este miércoles una audiencia para analizar el futuro de la relación entre Estados Unidos y Colombia, con énfasis en la seguridad regional, la lucha contra el narcotráfico y la cooperación económica.

Así fue el encuentro entre Marco Rubio y el vicepresidente electo de Colombia

La sesión, titulada “Un nuevo comienzo para Colombia”, se realiza en medio de la visita del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, a Washington, donde ha sostenido reuniones con altos funcionarios estadounidenses, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio.

Durante la audiencia, Salazar, presidenta del Subcomité para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, aseguró que “el presidente electo Abelardo De La Espriella ha dejado claro que pretende ser un aliado firme, incondicional y confiable de Estados Unidos. Gracias a Dios por eso”.

Por su parte, el representante demócrata Joaquín Castro destacó la importancia histórica de la relación bilateral al afirmar que “Colombia es uno de los aliados más cercanos e importantes de Estados Unidos en el hemisferio. Durante décadas, republicanos y demócratas han trabajado juntos para construir una relación en materia de seguridad y economía que ha salvado vidas tanto en Estados Unidos como en Colombia”.

Abelardo De La Espriella superó en los comicios presidenciales a Iván Cepeda, del Pacto Histórico. Foto: NurPhoto via Getty Images

Sin embargo, Castro manifestó sus reservas frente a algunas propuestas del presidente electo. “Muchas de las propuestas que ha planteado para su Gobierno me generan una profunda preocupación”, expresó, en referencia a iniciativas como abandonar las negociaciones de paz con los grupos armados, intensificar la ofensiva militar y construir diez megacárceles inspiradas en el modelo de El Salvador.

El congresista también expresó su expectativa de que la nueva administración mantenga la política de acogida a la población venezolana.

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, reveló el mensaje que enviará a EE. UU.: “Colombia is again open for business”

En contraste, el secretario adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), Cartwright Weiland, transmitió un mensaje de respaldo al próximo Gobierno y aseguró que Washington espera profundizar la cooperación bilateral, especialmente en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico.

“Somos optimistas en que, bajo el Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella, nuestros esfuerzos para reducir los cultivos de coca y la producción de cocaína alcanzarán un nuevo nivel”, afirmó.

Abelardo De La Espriella ha dicho que mantendrá una política de “sometimiento a la ley” frente a los grupos armados y estructuras criminales. Foto: SEMANA

Weiland sostuvo que ese objetivo exigirá una estrategia más contundente contra las organizaciones armadas ilegales. “Para lograrlo tendremos que utilizar todas las herramientas disponibles para contener a los grupos armados que obtienen beneficios del caos y cuya razón de ser suele estar ligada a causas ideológicas extremas”, señaló.

El funcionario agregó que Estados Unidos está dispuesto a ampliar su cooperación si la nueva administración cumple los compromisos planteados. “Si el nuevo gobierno cumple sus compromisos, estamos preparados para profundizar nuestra alianza en todos los ámbitos”, aseveró.

Asimismo, reiteró el respaldo de Washington al próximo Gobierno colombiano. “El pueblo colombiano merece un gobierno que luche por sus ciudadanos. Creemos que está a punto de tener uno”, concluyó.