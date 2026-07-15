Donald Trump defiende a ICE: “Están haciendo un gran trabajo, uno que debe hacerse”; un agente mató a un joven colombiano en un operativo

El presidente Donald Trump publicó un mensaje en el cual defendió el trabajo que hace ICE en la lucha contra la inmigración ilegal, una de sus banderas políticas.

“Los hombres y las mujeres de ICE están haciendo un GRAN trabajo, uno que debe hacerse. LA DELINCUENCIA HA DISMINUIDO ENORMEMENTE EN ESTADOS UNIDOS, en muchos casos con cifras que no se veían desde hace décadas. La política de fronteras abiertas del “Joe Biden soñoliento” permitió que 25.000.000 de personas ingresaran a nuestro país sin controles ni verificación”, aseguró el presidente.

¿Quién era Joan Sebastián Guerrero, el colombiano que murió tras un operativo del ICE en EE. UU.?

“Muchos eran delincuentes, y tenemos que sacarlos. Para lograrlo, debemos ser fuertes, firmes e inteligentes, y NO PODEMOS renunciar a una de las herramientas más importantes y eficaces de ICE para combatir el crimen: ¡LAS DETENCIONES DE TRÁNSITO! Si lo hacemos, estaremos facilitando las cosas a los delincuentes. A los demócratas de la izquierda radical les gustaría que eso ocurriera, pero no sucederá mientras yo esté al mando. ICE, actúen con criterio, justicia e inteligencia, y vuelvan a realizar su importantísima labor. ¡Sigan haciendo que lleguen esos récords en las estadísticas de reducción del crimen! Recuerden: son queridos y respetados en Estados Unidos. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, agregó.

El gobierno estadounidense ordenó la suspensión de la mayoría de los controles en carretera realizados por la policía migratoria (ICE) después de la muerte de dos personas abatidas a tiros por agentes. Uno de ellos era el colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero.

La decisión proviene del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), responsable de ese cuerpo policial, precisaron The New York Times y The Washington Post. “Creo que será una pausa corta, confío en que los agentes del ICE están bien capacitados”, matizó en declaraciones a Fox News el consejero de Donald Trump para temas de inmigración, Tom Homan.

Foto: x/@factpostnews

El joven colombiano se encontraba en su carro, trabajaba como repartidor y vivía con su esposa y su hija de tres años. Un portavoz de ICE explicó que “el vehículo intentó huir del lugar” y que el agente había hecho uso de su arma “por temor por la seguridad del público”.

En Scarborough, localidad cercana a Biddeford, decenas de personas se reunieron el martes frente a un centro de detención del ICE para protestar contra sus métodos. Portaban una pancarta que rezaba “Basta de matanzas”.

El ICE toma drástica decisión tras la muerte de un colombiano en EE. UU., a manos de agentes migratorios

El presidente colombiano, Gustavo Petro, deploró la muerte. “Lo que ha ocurrido en Maine es un asesinato a un colombiano latinoamericano en manos del gobierno de los EEUU”, reaccionó en X el primer mandatario colombiano.

El tiroteo de los agentes de ICE tuvo lugar en Biddeford, Maine. (Gregory Rec/Portland Press Herald via AP) Foto: Gregory Rec/Portland Press Heral

“Lo mataron por creerlo un ser inferior y sin derechos”, denunció el presidente saliente. También pidió que “los asesinos paguen por su homicidio” y que Trump dé explicaciones.

La semana pasada, un ciudadano mexicano fue abatido a tiros en Houston (Texas) al volante de su camioneta cuando se dirigía al trabajo. También en ese caso el Departamento de Seguridad Nacional aseguró que intentaba escapar de una detención, una versión que los testigos contradicen.

Petro y Trump han chocado repetidamente por política migratoria y otros asuntos.

*Con información de AFP