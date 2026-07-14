¿Quién era Joan Sebastián Guerrero, el colombiano que murió tras un operativo del ICE en EE. UU.?

Un agente de inmigración de Estados Unidos mató a tiros el lunes a un hombre identificado por grupos de derechos humanos como un colombiano de 26 años, un incidente que podría avivar las críticas contra la campaña de deportaciones del presidente Donald Trump.

Colombiano muere baleado por ICE en Estados Unidos: el hombre tenía permiso de trabajo

El tiroteo ocurrió en Biddeford, una localidad de 22.000 habitantes, en el estado de Maine, en el noreste del país.

Medios estadounidenses identificaron a la víctima como Joan Sebastián Guerrero, quien supuestamente trabajaba como conductor de un servicio de entregas y vivía en Biddeford con su esposa y su hija de tres años.

Un funcionario del FBI coloca una tarjeta de identificación de pruebas en el lugar donde, según informes, un hombre murió en un tiroteo en el que participaron agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. Foto: Gregory Rec/Portland Press Heral

Guerrero, quien se graduó del Colegio Nuestra Señora del Pilar de Bucaramanga, decidió migrar a Estados Unidos con la esperanza de construir un futuro más estable y encontrar nuevas oportunidades para él y sus seres queridos.

En territorio estadounidense residía junto a su esposa y su hija de apenas tres años, según el diario El Tiempo.

De acuerdo con organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de los migrantes, el colombiano se encontraba establecido de manera regular en el país, tenía autorización laboral vigente y contaba con un número de Seguro Social.

“Terrible, es una noticia que nos ha consternado a los vecinos, tristes, agobiados, es una pérdida irreparable, es una persona honesta, no le estaba haciendo nada a nadie, fue a buscar el sustento de su familia, de su esposa, su hija, sus padres”, dijo una vecina citada por El Tiempo.

They shot him, dragged his lifeless body onto the pavement, and handcuffed his corpse while his 3-year old daughter wearing Bluey pajamas watched in horror. If you say you voted for this you are an empty soulless vessel. pic.twitter.com/Wsy9Bqt6iZ — Warren (@swd2) July 13, 2026

Para sostener a su familia, desempeñaba dos empleos en Estados Unidos. En las mañanas trabajaba en una clínica veterinaria, donde realizaba labores de limpieza y mantenimiento.

Al concluir esa jornada, se ponía al volante de su vehículo para completar entregas a domicilio, una actividad con la que complementaba sus ingresos.

En video | Revelan el momento en que agentes de ICE dispararon contra el colombiano en EE. UU.

Un portavoz del ICE explicó que la víctima es “un extranjero en situación irregular con una orden definitiva de expulsión”.

“No entendemos por qué le hicieron eso. Es algo muy doloroso para nosotros. Mi hijo era una buena persona, un hombre criado con valores. Su mamá y yo vivimos en Bucaramanga y siempre le inculcamos principios y respeto por los demás. Creemos que se cometió un error muy grande y que nos arrebataron a nuestro hijo de una manera injusta”, dijo Omar Durán, padre de Joan, a Blu Radio.

In Biddeford, Maine, surveillance footage from a nearby business shows the aftermath of a fatal shooting involving ICE agents on July 13, 2026. A 26-year-old Colombian man, identified as Joan Sebastian Guerrero, was shot during an immigration enforcement operation near Hill and… pic.twitter.com/dC6mVGaPdf — Cartel Watch (@CartelWatchNet) July 14, 2026

Señaló que los agentes habían intentado detener un vehículo tras realizar labores de vigilancia en el último domicilio conocido de una persona con una orden de deportación.

“El vehículo intentó huir del lugar y, por temor a la seguridad pública, un agente disparó su arma. El conductor del vehículo fue alcanzado y los servicios de emergencia fueron contactados de inmediato. Falleció a causa de sus heridas”, dijo el vocero.

Un testigo, Daniel Boucher, declaró a la AFP que escuchó disparos antes de ver a agentes del ICE sacar a una persona de un auto blanco con la cabeza y la cara ensangrentadas.

Joan Sebastian Durán Guerrero tenía 26 años y residía junto a su esposa e hija en el estado de Maine. Foto: Tomado de Facebook de Joan Sebastian Durán Guerrero

“En ese momento escuché claramente a la víctima decir: ‘Intenté detenerme, algo por el estilo’”, afirmó. “Luego estaba en el suelo. Solo podía ver las piernas y el abdomen, y en un momento pude ver que su abdomen dejó de moverse, y supe que había fallecido”.

Con información de AFP*