Nuevo apagón nacional golpea a Cuba en medio de la crisis eléctrica

Cuba sufrió este martes un nuevo apagón total de su red eléctrica, el tercero en menos de diez días y el quinto en lo que va del año, en medio de una profunda crisis energética que mantiene a gran parte de la isla con prolongados cortes de electricidad.

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La empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) informó que la “desconexión total del SEN” (Sistema Eléctrico Nacional), que abastece a los 9,6 millones de habitantes del país, se produjo a las 11:05 de la mañana, hora local. Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas de la nueva falla.

Los dos apagones nacionales anteriores ocurrieron la semana pasada y, en ambos casos, la UNE tardó más de 24 horas en restablecer el servicio en todo el país.

Desde finales de 2024, el sistema eléctrico cubano ha sufrido apagones totales y parciales debido al deterioro de la infraestructura energética y a la escasez de combustible. La situación se agravó este año después de que Washington endureciera las restricciones al suministro de petróleo hacia la isla.

El déficit de generación mantiene bajo presión al sistema eléctrico cubano. Foto: AP Photo/Ramon Espinosa

Desde enero, Estados Unidos solo ha autorizado el atraque de un petrolero ruso en Cuba con un cargamento de 100.000 toneladas de crudo.

La falta de combustible ha limitado el funcionamiento de los generadores eléctricos, que complementan la producción de las siete centrales termoeléctricas del país, instalaciones con varias décadas de funcionamiento que sufren averías frecuentes y requieren constantes labores de mantenimiento.

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A la escasez de combustible se suma un importante déficit de generación. Según el más reciente informe de la Unión Eléctrica, la demanda supera ampliamente la capacidad de producción, con un déficit estimado de 1.680 megavatios durante el día y de 2.130 megavatios en el horario nocturno.

Como consecuencia, los cortes de energía se han vuelto parte de la vida cotidiana. En La Habana pueden prolongarse hasta por 24 horas, mientras que en varias provincias del interior del país superan, en algunos casos, las 70 horas consecutivas.

La crisis energética mantiene afectada la vida cotidiana de millones de cubanos. Foto: AP Photo/Ramon Espinosa

La crisis eléctrica también ha profundizado las tensiones entre La Habana y Washington. El presidente Donald Trump considera que Cuba representa “una amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos y su administración ha endurecido las sanciones contra la isla.

Aunque ambos gobiernos han mantenido contactos en los últimos meses, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, reconoció a finales de junio que las conversaciones no han producido avances.

La situación también ha generado críticas dentro de Estados Unidos. Tras una visita oficial a Cuba, varios congresistas demócratas cuestionaron las medidas adoptadas por la administración Trump y aseguraron que las restricciones han agravado la crisis humanitaria en la isla, hasta el punto de describirla como una “Gaza silenciosa”.

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*Con información de AFP.