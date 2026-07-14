El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha informado este lunes, 13 de julio, la investigación de una “posible” presencia de drones iraníes en la isla de Cuba, tras lo cual ha agregado que Washington no permitirá “que eso ocurra”.

Estados Unidos promete continuar la presión sobre las autoridades de Cuba en el aniversario de las protestas del 11 de julio

“Si los tienen, y es muy posible que los tengan, nos encargaremos de ello. (El secretario de Estado de Estados Unidos) Marco (Rubio) está justo en la habitación de al lado. Y si los tienen, nos encargaremos de ello en breve”, ha aseverado el mandatario tras ser interrogado por los medios desde el Despacho Oval sobre la presencia de drones iraníes en el país isleño.

En ese contexto, el jefe del Ejecutivo estadounidense ha considerado que “podría ser” que la isla caribeña estuviera “almacenando algunos” misiles iraníes. “Lo estamos investigando ahora mismo”, ha señalado tras recalcar que su Administración no va a “permitir que eso ocurra”.

Periodista: "Hay informes sobre drones iraníes en Cuba..."



Trump: "Bueno, si realmente los tienen —y es muy probable que los tengan—, nos ocuparemos de ello... nos ocuparemos de ello en poco tiempo". pic.twitter.com/Sf8NVVvhti — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) July 14, 2026

Las declaraciones de Trump llegan poco después de que el propio Rubio anunciara que Washington seguirá empleando “todas las herramientas a su disposición” para “impulsar” reformas “políticas y económicas” en Cuba y poner fin a “décadas de represión e incompetencia económica de su régimen comunista”.

Asimismo, el embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, alegaba en la víspera que la isla acoge bases “tanto rusas como chinas”, atribuyendo a Moscú y Pekín “puestos de inteligencia, puestos de recolección de señales y oficiales militares en Cuba”.

Nieto de Raúl Castro revela estar dispuesto a negociar con Donald Trump en inédita entrevista

A las seis décadas de embargo en vigor sobre la isla, Estados Unidos ha sumado desde comienzos de año un bloqueo energético que ha provocado, en ocasiones, la paralización absoluta del suministro.

De hecho, las autoridades cubanas confirmaron el pasado viernes un nuevo apagón eléctrico a nivel nacional, el cuarto en lo que va de año.

Se observan vehículos aéreos no tripulados (UAV) de fabricación iraní, el Shahed-136, durante una concentración militar en el centro de Teherán, Irán Foto: NurPhoto via Getty Images

Estados Unidos anunció este lunes nuevas sanciones contra varias entidades cubanas, incluido el Ministerio de Turismo, como parte de su campaña de presión económica contra la isla comunista.

Además del bloqueo al suministro de combustible impuesto en enero, que exacerbó la peor crisis económica y energética de Cuba en décadas, el gobierno del presidente Donald Trump desplegó en los últimos meses una ofensiva de sanciones contra dirigentes, empresas e instituciones de la isla.

Las nuevas medidas representan un nuevo revés para la presencia hotelera extranjera en Cuba.

Miguel Diaz-Canel y Donald Trump Foto: Getty Images

Tras las sanciones de mayo contra el conglomerado militar cubano Gaesa, varias cadenas internacionales dejaron de administrar hoteles operados junto a ese grupo para evitar restricciones estadounidenses, aunque algunas como las españolas Meliá e Iberostar mantuvieron establecimientos gestionados en asociación con el Ministerio de Turismo.