Presidente Nayib Bukele buscará un tercer mandato en El Salvador sin contendores a la vista

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue designado por su partido como candidato para buscar un tercer mandato de seis años en las elecciones de febrero próximo, tras una polémica reforma que permite la reelección indefinida.

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Bukele, en el poder desde 2019, fue proclamado aspirante presidencial la noche del domingo en las elecciones internas del partido de gobierno Nuevas Ideas, en las que participó como único postulante.

El mandatario, de 44 años, goza de amplia popularidad por su guerra contra las pandillas que redujo a mínimos históricos la criminalidad en el que hasta hace unos años era el país sin conflicto bélico más violento del mundo.

“Ha sido un cambio significativo, antes teníamos miedo. Vamos a apoyarlos los cinco, diez, 15 años que quiera permanecer. Es el único que puede darnos esta tranquilidad”, dijo a la AFP Julio Flores, de 40 años, dueño de una venta de comidas de San Salvador.

En 2024, la reelección de Nayib Bukele fue cuestionada. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Bajo un estado de excepción vigente desde 2022, Bukele desmanteló a las temidas Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas terroristas por Estados Unidos, pero según organizaciones internacionales a costa de violaciones de derechos humanos y limitación de libertades.

Su camino a la reelección quedó despejado en julio de 2025, después de que el Congreso, controlado por Nuevas Ideas, abolió el límite a solo dos mandatos consecutivos, en lo que la pequeña bancada opositora legislativa calificó como una “muerte de la democracia”.

Ya en 2024, la reelección de Bukele había sido cuestionada porque, pese a estar prohibida constitucionalmente, fue permitida por un fallo de jueces afines.

Además de la reelección indefinida, la reforma constitucional de 2025, aprobada con trámite exprés, amplió el período presidencial de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta electoral.

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El actual período presidencial fue acortado dos años para sincronizar las elecciones presidenciales con las locales, por lo que terminará en 2027.

Sin una oposición que le haga sombra, el gobernante se presentará en los comicios en fórmula con su vicepresidente Félix Ulloa. En las internas, el partido también designó a sus candidatos a diputados y alcaldías.

“El pueblo ha hecho de Nueva Ideas el partido más grande en la historia de El Salvador”, afirmó el jefe legislativo, Ernesto Castro, durante las primarias.

“Dictador cool”

Bukele rompió en 2019 con tres décadas de bipartidismo al imponerse con 53% de los votos, gracias al respaldo de los jóvenes y los decepcionados de los dos partidos que se alternaban en el gobierno tras la guerra civil (1980-1992).

Nayib Bukele oficializó su precandidatura para las elecciones presidenciales de 2027, cuando buscará su tercer periodo presidencial. Foto: AFP

Esas dos formaciones, el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), fueron prácticamente pulverizadas por Bukele en los pasados comicios y ahora buscan revivir y designar aspirantes.

Pese a su popularidad de más del 85 %, según diversas encuestas, Bukele es señalado por sus críticos de autócrata al controlar el Congreso, la justicia, la fiscalía y el resto de instituciones estatales.

De estilo sarcástico, se describe como un “dictador cool” y su modelo de seguridad ha llamado la atención de varios gobiernos de derecha en el continente.

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Leal a su “amigo”, el presidente Donald Trump, su imagen internacional se vio empañada en 2025 por haber mantenido incomunicados durante cuatro meses a 252 venezolanos deportados en la megacárcel que construyó para pandilleros. Al ser liberadas, esas personas denunciaron torturas y abusos.

Afianzado por su relación con Trump, el gobierno de Bukele detuvo hace un año a defensores de derechos humanos, entre ellos la destacada abogada Ruth López, quien denunciaba supuestos casos de corrupción gubernamental y restricción de libertades.

Grupos de derechos humanos internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, y locales como Cristosal y Socorro Jurídico -ahora en el exilio- aseguran que Bukele usa el régimen de excepción para silenciar a sus críticos.

*Con información de AFP