Donald Trump asegura que Estados Unidos está tomando el control de Ormuz mientras Irán confirma el cierre del paso marítimo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que el Ejército norteamericano está tomando el control del paso de Ormuz, en medio del repunte de las tensiones, mientras que las autoridades de Irán confirmaron el cierre de la estratégica vía marítima tras el anuncio en este sentido de la Guardia Revolucionaria este domingo.

Tregua de papel: EE. UU. e Irán reanudaron los ataques y elevan la tensión en Medio Oriente

“Estamos tomando el control del estrecho. No les queda nada”, afirmó el presidente de Estados Unidos en declaraciones a la cadena Fox News, en la que hizo referencia a unos extensos contactos durante las últimas jornadas para poner fin a las tensiones en la zona y que, según el jefe de la Casa Blanca, descarrilaron por nuevas demandas de Teherán.

Según relató Trump, los líderes iraníes mantuvieron negociaciones con Washington durante once horas en las que “todo quedó acordado”, pero después comenzaron a exigir cambios. Por todo ello justificó los últimos ataques estadounidenses en la zona, incidiendo en que la República Islámica está recibiendo una “paliza” en la guerra, una vez ha dado por rota la tregua que mantenían Washington y Teherán en virtud del preacuerdo firmado.

Trump dijo que Estados Unidos sería remunerado por custodiar el estrecho. “Nos convertiremos en el guardián del estrecho”, dijo Trump a Fox News, y añadió que Estados Unidos lo había estado vigilando “a cambio de nada”, pero que ahora sería reembolsado por las naciones ricas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una conferencia de prensa en la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía. Foto: AP Photo/Francisco Seco

“Vamos a recibir dinero por protegerlo. Mucho dinero, lo único que queremos es que nos reembolsen por hacer todo esto, por poner a nuestra gente en peligro”, aseguró.

En medio de este cruce de reproches, la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, entidad creada por Teherán para la gestión del tránsito marítimo, confirmó que el paso está clausurado “debido a las recientes acciones hostiles de las fuerzas estadounidenses”.

“El paso por el estrecho de Ormuz resulta actualmente inviable. Tan pronto como se restablezca la estabilidad y la calma, se revisarán todas las solicitudes de acuerdo con el calendario previsto y se reanudará el proceso de concesión de permisos”, afirmó la entidad iraní.

Donald Trump da por terminado el alto el fuego con Irán, pero acepta retomar las conversaciones

Este domingo la Guardia Revolucionaria iraní anunció que el paso de Ormuz quedaba cerrado a la navegación “hasta nuevo aviso” tras realizar disparos de advertencia contra un buque que presuntamente habría ignorado sus instrucciones en la zona.

“Debido a la brecha de seguridad causada por la intervención ilegal de potencias extranjeras, el estrecho de Ormuz queda cerrado hasta nuevo aviso y hasta que cesen las intervenciones de Estados Unidos en la región, y no se permitirá el paso a ningún buque”, señaló la rama de las fuerzas iraníes en un comunicado oficial recogido por la cadena estatal ‘IRIB’.

Este paso llevó a un nuevo episodio de ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán con una oleada de ataques estadounidenses enmarcados, según la versión del Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM), en la represalia por la ofensiva de la Guardia Revolucionaria contra un buque comercial chipriota que habría ignorado sus instrucciones.

*Con información de Europa Press y AFP