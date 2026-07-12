Comando Central de Estados Unidos anuncia nueva ronda de ataques contra Irán: “Ha ordenado los ataques”

El Comando Central de Estados Unidos informó que sus fuerzas han iniciado una nueva serie de ataques contra objetivos vinculados a Irán, como parte de una operación destinada a reducir la capacidad militar iraní para amenazar a embarcaciones civiles y buques comerciales que transitan por el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo y gas.

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De acuerdo con el comunicado oficial, las acciones militares responden a una orden directa del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, quien instruyó al CENTCOM a incrementar las operaciones contra instalaciones y capacidades que, según Washington, han sido utilizadas para atacar o poner en riesgo la seguridad de la navegación internacional en la región.

At 5 p.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching more strikes against Iran to continue degrading their ability to attack civilian mariners and commercial ships freely transiting the Strait of Hormuz. The Commander in Chief has directed the strikes to hold Iranian… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 12, 2026

El mando estadounidense señaló que el objetivo de los ataques es “seguir degradando la capacidad de las fuerzas iraníes para atacar a marineros civiles y buques comerciales que transitan libremente por el Estrecho de Ormuz”.

Asimismo, sostuvo que estas operaciones buscan hacer responsables a las fuerzas iraníes por las acciones que, a juicio de Estados Unidos, representan una amenaza para la estabilidad regional y el libre flujo del comercio marítimo.

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El Estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el Mar Arábigo, y por él circula una parte significativa del suministro energético mundial. Debido a su importancia estratégica, cualquier incremento de las tensiones militares en la zona genera preocupación en los mercados internacionales y entre los países que dependen del tránsito seguro de mercancías por esta vía.

Los ataques se dan como respuesta al cierre del estrecho de Ormuz. Foto: AP Photo/Amirhosein Khorgooi

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han revelado el número de objetivos alcanzados ni han informado sobre posibles daños o bajas derivadas de la operación. Tampoco se han dado a conocer detalles sobre la duración prevista de la ofensiva o si podrían desarrollarse nuevas acciones en los próximos días.

Por su parte, las autoridades iraníes no habían emitido una respuesta oficial inmediata sobre los ataques al momento de darse a conocer el anuncio del Comando Central de Estados Unidos.