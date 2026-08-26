“Trump está fallando en Venezuela”: exasesor de seguridad de EE. UU. hizo duras declaraciones y habló sobre Diosdado Cabello

El exasesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, escribió una lapidaria columna en el periódico The Hill, en la que critica las acciones del presidente norteamericano en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

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Bolton criticó la confianza que Trump ha depositado en Delcy Rodríguez como presidenta interina y aseguró que “el presidente Trump solo ha tenido elogios para la sucesora de Maduro, Delcy Rodríguez. La ha calificado de persona estupenda, ha revocado las sanciones estadounidenses vigentes y ha bloqueado las investigaciones federales en su contra”.

El exasesor de Donald Trump asegura que, en vez de un castigo para el régimen, la acción militar que derivó en la captura del dictador venezolano terminó beneficiando a Rodríguez y a su hermano Jorge, “presidente de la títere Asamblea Nacional”.

El asesor de Seguridad Nacional, John R. Bolton, escucha al presidente Donald J. Trump durante su reunión con el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, en el Despacho Oval de la Casa Blanca el jueves 18 de julio de 2019 en Washington, D.C. Foto: The Washington Post via Getty Im

“Un verdadero cambio de régimen es ahora improbable a menos que Estados Unidos y la oposición venezolana tomen medidas decisivas con prontitud”, dijo.

En el artículo de opinión publicado el miércoles en The Hill, Bolton elogió la operación militar estadounidense del 3 de enero, calificándola de “brillantemente exitosa”; sin embargo, argumentó que la estrategia política que siguió ha sido muy deficiente.

“Sin embargo, trágicamente, la estrategia política subyacente de la administración Trump fue errónea desde el principio”, escribió Bolton.

“La destitución de Maduro solo cambió la imagen pública del régimen corrupto.”

Donald Trump y Delcy Rodríguez. Foto: Getty Images Montaje: Semana

Bolton sostuvo que Trump tendría que situar la defensa de los comicios democráticos como una prioridad fundamental de la política de Estados Unidos.

Asimismo, señaló que debería facilitar el retorno seguro a Venezuela de María Corina Machado, dirigente opositora y galardonada con el Premio Nobel de la Paz, para que pueda intervenir de manera plena y libre en la vida política del país.

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“Debemos decirle a Rodríguez que la haremos personalmente responsable si Machado sufre algún daño”, dijo.

Según Bolton, la prueba más evidente de que el régimen “está manipulando los esfuerzos estadounidenses para avanzar hacia elecciones” es que el ministro del Interior, Diosdado Cabello, quien “se mantiene firmemente en el poder y sus notorias bandas de motociclistas, conocidas como ‘colectivos’, siguen operando con fuerza”, aseveró.

Donald Trump, Delcy Rodríguez y María Corina Machado Foto: Getty Images

Según Bolton, el secretario de Estado, Marco Rubio, sostiene que Washington está presionando al régimen para que avance hacia unas elecciones, pero hasta ahora las evidencias de progresos sustanciales siguen siendo escasas.