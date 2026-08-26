Este miércoles, 26 de agosto, aterrizó en Colombia uno de los altos cargos más importantes del Ejército de EE. UU. en el marco de la cooperación bilateral contra el narcotráfico dentro del país.

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“El comandante gen. Francis L. Donovan llega a Colombia para reunirse con los nuevos líderes militares del país y discutir esfuerzos conjuntos para combatir a los narcoterroristas, y fortalecer la asociación de seguridad entre EE. UU. y Colombia”, expresó el comunicado del comando militar del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

“Colombia, el miembro más reciente de la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C), es un socio de larga data en la lucha contra los carteles y un líder vital en la seguridad regional”, indicó el texto.

A stronger alliance for a safer region. #SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan arrives in Colombia to meet with the nation’s new military leaders to discuss joint efforts to combat narco-terrorists and strengthen the U.S.-Colombia security partnership. Colombia, the newest… pic.twitter.com/eKsDnKbJsb — U.S. Southern Command (@Southcom) August 26, 2026

Donovan actualmente funge como comandante del Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom) y trabaja como oficial de infantería en el área de reconocimiento y operaciones especiales.

El general ha liderado a infantes de marina y marineros en las tres Fuerzas Expedicionarias de Infantería de Marina, incluyendo el mando de un pelotón de reconocimiento, un batallón de desembarco, una brigada expedicionaria de infantería de marina y una división de infantería de marina.

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El Comando Sur estadounidense, encargado desde Florida de las acciones militares para toda América Latina y el Caribe, anunció a principios de mes la puesta en marcha de una fuerza conjunta con 18 aliados de la región.

El presidente Donald Trump lanzó en marzo pasado, durante una cumbre organizada en Doral (Florida), el denominado Escudo de las Américas con todos los países aliados, para enfrentar la amenaza del crimen organizado, el narcoterrorismo y la inmigración ilegal.

Ejercicios militares del Southcom. Foto: X/@Southcom

El general de división de los Marines, Kevin Jarrard, asumirá la jefatura de esta “fuerza de tarea conjunta”, informó el comunicado del Southcom.

“Jarrard dirigió recientemente el apoyo militar estadounidense a las operaciones de ayuda ante desastres (...) tras los terremotos de junio de 2026 en Venezuela”, recordó el comunicado.

La misión de esta “fuerza de tarea” será “sincronizar capacidades militares y aplicar una presión sostenida contra las redes que amenazan nuestra seguridad colectiva”, afirmó Donovan.

También “se mantendrá preparada para brindar asistencia humanitaria y respuesta ante desastres”, precisó el texto.

El Escudo de las Américas busca enfrentar la amenaza del crimen organizado, el narcoterrorismo y la inmigración ilegal. Foto: X/@Southcom

Estados Unidos dio un vuelco militar considerable en la región al iniciar, el pasado mes de septiembre, una campaña sin precedentes de ataques contra lanchas que el Southcom presenta como narcoterroristas.