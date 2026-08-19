“Ya sea por aire, tierra o mar”: Fuerza Armada de EE. UU. publica video de operaciones en Latinoamérica y lanza dura advertencia

En las últimas horas, el Comando Sur de los Estados Unidos, un comando conjunto unificado que agrupa a diferentes ramas de sus fuerzas armadas para operar específicamente en América Latina y el Caribe, publicó un inquietante video en redes sociales.

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En el video se puede ver a las fuerzas especiales del Southcom haciendo ejercicios militares en diferentes locaciones.

Las imágenes proyectan los ataques en tierra, mar y aire de los últimos meses, incluyendo ataques a embarcaciones narco en el Pacífico y el Caribe.

U.S. Southern Command is changing the game.

Whether by air, land, or sea, U.S. forces are taking the fight to the enemy. Alongside our Americas Counter Cartel Coalition partners, we are applying total systemic friction on narco-terrorist networks that spread terror and… pic.twitter.com/igYZmxxCqx — U.S. Southern Command (@Southcom) August 19, 2026

“El Comando Sur de EE. UU. está cambiando las reglas del juego. Ya sea por aire, tierra o mar, las fuerzas de EE. UU. están llevando la lucha al enemigo”, dice el comunicado emitido por el SouthCom.

“Junto a nuestros socios de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles, estamos aplicando una fricción sistémica total a las redes narco-terroristas que propagan el terror y la inestabilidad en toda la región”, se lee en el texto publicado en redes.

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“Las fuerzas militares de EE. UU. están desplegadas en el área de responsabilidad de #SOUTHCOM en apoyo a la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental, operaciones dirigidas por @DeptofWar”, continuó.

“Las prioridades del presidente para interrumpir el tráfico ilícito de drogas, disuadir a actores malignos y proteger la patria mediante una presencia continua”, concluyó el mensaje en X.

Miembro de las fuerzas armadas de EE.UU. Foto: X/@Southcom

Cabe recordar que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que el Gobierno de Abelardo de la Espriella ha solicitado su colaboración en operaciones militares conjuntas en Colombia contra el “narcoterrorismo”.

“A través del recién investido presidente (…) Colombia ya ha solicitado que el Departamento de Guerra --como la Administración Trump denomina a Defensa-- se una al país en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para acabar con los terroristas y las redes terroristas”, dijo desde Panamá, durante un evento de la coalición militar impulsada por Washington contra los cárteles.

El expresidente Gustavo Petro, en un mensaje en redes sociales, dijo que, aunque no es contrario a la colaboración en materia de lucha mundial contra el narcotráfico y otras formas de crimen internacional, esto no trae consigo un “permiso para que extranjeros” maten a colombianos.

Pete Hegseth, jefe del Pentágono. Foto: SEMANA / AP

El jefe del Pentágono, que viajó la semana pasada al país centroamericano, dijo que Colombia se sumará a esta coalición, también conocida como Escudo de las Américas, convirtiéndose en el 19.º país miembro.

Hegseth aprovechó para arremeter contra “la izquierda internacional” y ha alentado a sus aliados en América Latina a retirarse del Estatuto de Roma y con ello, del Tribunal Penal Internacional.

*Con información de Europa Press.