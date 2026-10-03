Donald Trump insiste en restringir el acceso a CNN al reiterar que está “perjudicando a la seguridad nacional”

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó ante un tribunal de Washington una moción para restaurar la prohibición del acceso de la cadena CNN a la Casa Blanca, al entender que el medio está difundiendo información clasificada que “perjudica a la seguridad nacional”.

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La moción afecta también al portal de noticias Politico y a la cadena MS NOW, quienes vieron impedido su acceso a la Casa Blanca antes de que un tribunal decidiera invalidar la orden de Trump.

Según el pliego recogido precisamente por la cadena CNN, el Departamento de Justicia esgrime que “el Presidente determinó que las cadenas de noticias demandantes habían publicado artículos que perjudican la seguridad nacional, incluyendo información posiblemente clasificada o sensible”.

“Al hacerlo, estos medios demostraron su disposición a publicar información que socava la seguridad nacional. Restringir el acceso a la Casa Blanca elimina una vía para que estos medios obtengan dicha información perjudicial”, añade el Departamento en el documento presentado a última hora de este pasado viernes.

El Juez Timothy Kelly ordenó al presidente de EE. UU. Donald Trump levantar el veto a las cadenas de televisión que dejaron por fuera de la Casa Blanca. Foto: Getty Images/iStockphoto

En un documento presentado ante el tribunal el lunes por la noche, los medios de comunicación argumentaron que las historias a las que Trump se oponía eran precisamente el tipo de periodismo que los redactores de la Constitución pretendían proteger. Calificaron la prohibición como un “ataque ilegal a las libertades más fundamentales de la Primera Enmienda”.

Cabe recordar que la disputa entre el gobierno de Donald Trump y varios de los principales medios de comunicación de Estados Unidos escaló nuevamente esta semana después de que la Casa Blanca impidiera el jueves que CNN participara en la cobertura presidencial a bordo del Air Force One durante el viaje del mandatario a Texas y Oklahoma.

Esto se da pese a que la cadena tenía asignado ese turno dentro del sistema rotativo de prensa que acompaña habitualmente al presidente republicano, decisión que tomó por sorpresa al reconocido medio de comunicación, que protestó por la medida tomada desde la Casa Blanca.

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CNN denunció que la exclusión le impidió cubrir de forma directa la agenda presidencial durante la visita a Texas, un viaje en el que Trump realizó declaraciones públicas y sostuvo encuentros oficiales durante el recorrido.

Según medios estadounidenses, la Casa Blanca decidió que ningún equipo de televisión acompañara al presidente en el avión en lugar de permitir que CNN ejerciera el turno que le correspondía dentro del denominado “pool” de prensa, lo cual no solo afectó a la cadena, sino que provocó que el viaje no tuviera cubrimiento de ningún medio de comunicación.