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El caso de la periodista colombiana que quedó fuera de la Casa Blanca tras el veto de Trump a CNN

Por cuenta del veto de Trump a CNN, Alejandra Jaramillo quedó en medio de la polémica entre la Casa Blanca y los medios de comunicación.

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Redacción Mundo
22 de septiembre de 2026 a las 8:12 a. m.
Donald Trump y Alejandra Jaramillo
Donald Trump y Alejandra Jaramillo Foto: Captura de pantalla de Instagram @alejmillo

El presidente Donald Trump decidió restringir la semana pasada el acceso de CNN, Politico y MS NOW a la Casa Blanca. Lo cual terminó poniendo en jaque la labor de los periodistas que cubren diariamente al presidente de Estados Unidos. Entre ellos se encuentra la colombiana Alejandra Jaramillo, una barranquillera que actualmente se desempeña como productora y periodista de CNN en Washington.

La medida fue anunciada el pasado 19 de septiembre y afectó a tres de los medios más influyentes en la cobertura política estadounidense. Trump justificó la decisión argumentando que dichas organizaciones difunden “noticias falsas”; la CNN rechazó la determinación y aseguró que se trata de un ataque contra la libertad de prensa y el derecho de los periodistas a ejercer su labor sin interferencias gubernamentales.

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