Final Santa Fe vs. Cali de Liga Femenina, amenazada: estadio para jugar en vilo y hay opción

Independiente Santa Fe Femenino cuenta con graves problemas para oficiar de local en la final ida de la Liga BetPlay 2026 que jugará contra Deportivo Cali este miércoles, 23 de septiembre.

Según lo ha expuesto Sencia, consorcio encargado del estadio El Campín, después del partido del equipo masculino de Santa Fe durante la noche del martes, el recinto deportivo no podrá ser usado por un periodo de casi 20 días a causa de compromisos con conciertos y otros compromisos culturales.

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Dicho lío se le convirtió en un dolor de cabeza para el club en cabeza del presidente Eduardo Méndez.

Este directivo fue consultado en las primeras horas del día a raíz de dicho inconveniente y reveló que lo más seguro es que salgan de Bogotá para jugar la final ida de la Liga Femenina.

Plaza lejos de Bogotá

En entrevista con Win Sports el máximo directivo de los cardenales dejó casi confirmado que irán al departamento de Boyacá: “Muy seguramente la final se jugará en Tunja. Estamos haciendo los trámites. La capacidad del estadio de Techo no da para hinchada”.

Dicha primicia es importante para los aficionados que buscaban acompañar a las leonas en el clave juego por la conquista de un nuevo título para la institución roja.

🎙️🦁 Eduardo Méndez sobre donde se jugará la final de la #LigaFemenina entre #SantaFe y #DeportivoCali



“MUY POSIBLEMENTE NOS IREMOS A TUNJA. Nos informaron ayer que El Campín no está disponible por el concierto del fin de semana. Queremos ir a Tunja para tener más aforo y que… — Nicolás Cadena (@nicocadena_) September 22, 2026

Justamente de la importancia de dicha fase decisiva hizo referencia Méndez, quien se mostró ambicioso para este año, así como para los venideros.

“No hay que acostumbrarnos a jugar finales, hay que acostumbrarnos a ganar finales, eso es lo que esperamos en esta oportunidad”, apuntó.

Sencia le cierra la puerta al fútbol

A través de un comunicado emitido el pasado 21 de septiembre, la empresa que tiene a cargo el manejo del estadio El Campín se libró de toda responsabilidad relacionada a la final de la Liga Femenina a la que acabó clasificando Santa Fe.

Según estos: “la programación deportiva se ha coordinado durante el año con las autoridades, los clubes y las instancias correspondientes, así como la programación del entretenimiento, con promotores y empresas logísticas, con antelación y a través de los canales establecidos”.

“Los partidos del resto de 2026 continuarán realizándose conforme avance cada torneo y de acuerdo con las fechas que sean definidas y coordinadas por las autoridades deportivas competentes”, respondieron ante reclamos por las criticas en contra de su administración.

Por la misma línea, bajaron la espuma al malestar que hay al decir: “Los grandes eventos internacionales se contratan y planean con meses de anticipación (condición que es conocida y aceptada por todos los clubes deportivos)”.

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“Sus fechas, tiempos de montaje, producción y entrega del escenario responden a compromisos previamente adquiridos y no pueden modificarse unilateralmente a pocos días de su realización. Los conciertos de bandas y artistas de talla mundial requieren una operación de alta complejidad técnica y convocan público nacional e internacional”, explicaron de cómo opera todo bajo su gestión.

Dimayor dio a conocer que la final ida entre Santa Fe y Cali será este miércoles a las 7:00 p.m; la vuelta está prevista para el 26 de septiembre desde las 6:00 p.m.