Atlético Nacional se desarmó: esta es la extensa lista de bajas para enfrentar a Millonarios

Atlético Nacional ya pasó la página de su derrota contra Llaneros en Villavicencio y pone la mirada en el siguiente partido ante Millonarios en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.

El cuadro verdolaga espera volver a la senda victoriosa en condición de local, pero el primer problema de Lucas González está en el rompecabezas de la formación titular. Las bajas se acumularon en los últimos días por lesiones inesperadas o convocatoria de jugadores a la Selección Colombia.

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En la lista hay por lo menos seis jugadores que no estarán disponibles para el clásico contra Millonarios:

Juan Manuel Rengifo : convocado a la Selección Colombia de mayores.

: convocado a la Selección Colombia de mayores. Samuel Velásquez : convocado a la Selección Colombia de mayores.

: convocado a la Selección Colombia de mayores. Alfredo Morelos : lesión muscular en los isquiotibiales.

: lesión muscular en los isquiotibiales. Nicolás Rodríguez : esguince de ligamento colateral lateral de la rodilla izquierda.

: esguince de ligamento colateral lateral de la rodilla izquierda. Elkin Rivero : en readaptación al campo de juego.

: en readaptación al campo de juego. Matheus Uribe: últimos días de incapacidad por lesión en isquiotibiales del muslo izquierdo.

En duda está la convocatoria de Edwin Cardona, quien se ha perdido los últimos dos partidos de la Liga Betplay por fatiga muscular. El volante se quedó en Medellín mientras sus compañeros jugaban contra Inter de Bogotá y Llaneros, respectivamente.

Franco Armani y William Tesillo, principales ausentes en la visita a Villavicencio, no atraviesan problemas físicos y estarán de regreso en la convocatoria de Nacional.

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Primeros reportes sobre la lesión de Alfredo Morelos

El último en unirse al departamento médico de Atlético Nacional fue Alfredo Morelos, delantero cordobés que sí estuvo convocado para el partido ante Inter de Bogotá en el Estadio El Campín y luego quedó descartado de cara al juego contra Llaneros en Villavicencio.

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De acuerdo a los primeros reportes, la lesión de Morelos sería más grave de lo pensado y estaría fuera de las canchas por varias semanas. “Parece que por lo menos un mes estará de baja”, informó la periodista Pilar Velásquez en Clásico Paisa.

Atlético Nacional solo ha informado que el delantero se encuentra realizando exámenes médicos para determinar el alcance de la lesión; sin embargo, su presencia ante Millonarios está prácticamente descartada.

De hecho, al interior del cuadro verdolaga ya se están discutiendo posibles opciones para reforzar la zona ofensiva con jugadores de las divisiones menores. Ahora mismo el único delantero natural que tienen disponible es Cristian ‘Chicho’ Arango.

Ante Llaneros se vio la variante de Andrés Sarmiento ocupando el lugar del delantero centro, otra de las opciones que Lucas González tiene sobre la mesa para plantear el partido frente a Millonarios.

Con las ausencias antes mencionadas, la posible formación de Atlético Nacional quedaría conformada por Franco Armani; Andrés Felipe Román, Andrés Reyes, William Tesillo, Milton Casco; Xavi Ríos, Juan Manuel Zapata, Elías Cabrera; Ian Carlo Poveda, Marlos Moreno y Chicho Arango.