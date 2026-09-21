Además de Luis Díaz, otro colombiano la rompe en la Bundesliga: golazo en Alemania y se presenta en Selección Colombia

“Mucho gusto, mi nombre es Santiago Castañeda”, es el escrito del futbolista colombiano en su presentación ante la Selección Colombia, que acompaña con un golazo en la Bundesliga de Alemania. Sin hacer mucho ruido, se comienza a ganar un lugar entre las figuras de la primera división alemana.

Socio de Luis Díaz en el Bayern Múnich impone un nuevo récord que retumba en el mundo: se acerca al Balón de Oro

Mala noticia para jugadores colombianos en Brasil: notificación oficial que corta las alas a partir de 2027

Muchos solo ven a Luis Díaz y todo el montón de historia que ya escribió y que sigue escribiendo en la Bundesliga con la camiseta del gigante Bayern Múnich. Santiago Castañeda le sigue los pasos, un mediocampista que nació en Tampa, Florida, Estados Unidos, pero con padres colombianos.

Actualmente defiende los colores del SC Paderborn 07 de la Bundesliga de Alemania, ha hecho procesos con las juveniles de Estados Unidos, pero no descarta un llamado a la Mayores de la Selección Colombia. En la más reciente fecha del torneo alemán, Santiago Castañeda fue titular y marcó gol en la victoria ante el Hoffenheim, por la cuarta fecha.

Fue victoria 3-1 del Paderborn y Castañeda abrió el marcador sobre el minuto 29. El volante hizo vibrar las gradas del Home Deluxe Arena tras un tiro de esquina. Santiago presionó sin descanso, tomó un rebote, disparó a puerta y el balón acabó en el fondo de la red, para el deleite de los casi 15.000 seguidores en el estadio.

La ventaja era bien merecida, ya que el equipo local apenas concedió espacios en su defensa y Castañeda era una de las figuras. El ambiente mejoró aún más en el minuto 42, cuando Stefano Marino aumentó el marcador a 2-0 tras una magnífica asistencia de Laurin Curda.

Pide Selección Colombia

Tras el descanso, el Hoffenheim trató de revivir con el gol de Daghim (50′). Más adelante, Jonah Sticker centró para el también suplente Steffen Tigges (entraron para el ST), quien marcó un gol de cabeza inimitable para poner el marcador 3:1 (minuto 69).

Santiago Castañeda celebra el gol en la Bundesliga. Foto: Paderborn

Santiago Castañeda se mueve por la zona interior, como mediapunta o un volante ocho llegador. Muestra gran despliegue físico y aperturas desde el interior para estar cerca al gol. Es un jugador que comienza a llamar la atención por tres factores, el primero de ellos, está en la Bundesliga y es titular en el Paderborn, que lucha por evitar el descenso esta temporada.

Lo otro, la Selección Colombia inicia un nuevo ciclo en el proceso de Néstor Lorenzo y la idea es acercar aquellas figuras para darle paso al recambio generacional. Además de eso, las renuncias de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero le abren más posibilidades a Castañeda.