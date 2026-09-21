¿Quién sale hoy de ‘MasterChef Celebrity’? La inteligencia artificial dio particular predicción

La competencia en MasterChef Celebrity 2026 entra este lunes 21 de septiembre en una nueva etapa de tensión, pues se llevará a cabo un nuevo reto de eliminación, en el que siete participantes deberán demostrar ante los jurados que cuentan con el conocimiento suficiente para continuar una semana más en el programa de cocina del Canal RCN.

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En el capítulo que se transmitirá a las 8 de la noche, a través del Canal RCN, se conocerá el nombre del décimo participante en abandonar el juego, por lo que cualquier error podría marcar el final del camino para una de las celebridades que todavía permanece en la cocina.

Los participantes que deberán ponerse el delantal negro y enfrentarse al desafío son:

Marcela Carvajal

Julieta Piñeres

Luciano D’Alessandro

Robert Farah

Tavo Bernate

Mariana Mozo

Jimmy Vásquez

Cada uno tendrá que convencer a los chefs Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso de que merece continuar en la competencia. Para conseguirlo, deberán responder al reto de la noche y evitar que sus platos los conviertan en el próximo eliminado.

Aunque el resultado oficial se conocerá durante la emisión de este lunes, una predicción realizada con ayuda de inteligencia artificial apunta a que Jimmy Vásquez sería el eliminado de la noche.

La hipótesis parte de una comparación del desempeño de los participantes que llegan al reto de eliminación. En ese análisis, Jimmy aparece con un nivel que estaría por debajo del de algunos de sus compañeros, algo que podría complicar su permanencia si no logra destacarse en el desafío.

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A esto se suma una situación particular que marcó su paso reciente por la competencia. El actor sufrió una fuerte quemadura durante uno de los retos, por lo que recibió una incapacidad que lo mantuvo alejado de la cocina durante varios días mientras se recuperaba.

Su ausencia también significó perder tiempo de preparación y dinámica dentro de la competencia. Ahora, de acuerdo con esta predicción, deberá enfrentarse a uno de los momentos más importantes de su participación en el programa.

No obstante, la predicción de la inteligencia artificial no representa el resultado oficial de MasterChef Celebrity. La respuesta definitiva se conocerá cuando los participantes presenten sus platos y los chefs tomen la decisión durante el capítulo de este lunes.