Ana Karina Soto y Pedro Palacio revelaron por qué fallaron sus dos intentos de matrimonio: “Pero se enfrió”

Durante una entrevista concedida al programa de entretenimiento La Red, de Caracol Televisión, la presentadora Ana Karina Soto y el actor Pedro Palacio repasaron los detalles de la relación sentimental que sostuvieron entre 2002 y 2008.

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En la conversación, desarrollada en la sección De frente con mi ex, la expareja reveló que en dos oportunidades evaluaron la posibilidad de llegar al altar, aunque distintos factores, entre ellos la distancia física, terminaron por pausar y disolver dichos planes.

El vínculo entre la presentadora y el actor comenzó a consolidarse tras su participación en la primera edición del reality Protagonistas de Novela, emitido por el Canal RCN en el año 2002.

Según explicaron ambos en la entrevista, la atracción inicial de Palacio fue recibida en un principio por Soto como una amistad, la cual se transformó gradualmente en un noviazgo formal.

Con el paso del tiempo, la pareja se convirtió en una de las más seguidas por los medios de comunicación del país. Sin embargo, el noviazgo atravesó por varias etapas, incluyendo una ruptura temporal en la que ambos sostuvieron otras relaciones antes de reencontrarse.

De acuerdo con el relato compartido en el espacio televisivo, el primer compromiso formal tuvo lugar en Cúcuta, ciudad natal de la presentadora. Palacio viajó a la capital de Norte de Santander para organizar una cena junto a la familia de Soto.

“Estaban mi mamá, mi papá, organizamos una cena”, recordó la conductora de Buen Día Colombia, al señalar que la presencia de sus hermanos le generó sorpresa en su momento. El actor explicó que incluyó a la familia debido al estrecho lazo que su entonces pareja mantenía con sus allegados.

Tras una posterior separación, la pareja decidió darse una segunda oportunidad. Ambos coincidieron en que este segundo ciclo les permitió disfrutar de una dinámica cotidiana más relajada, con planes sencillos como salidas al cine y cenas.

En ese contexto surgió la segunda propuesta de matrimonio durante un viaje a Santa Marta, donde Palacio se encontraba trabajando en una producción audiovisual. El actor detalló que tenía preparado un anillo para la ocasión y, tras la aceptación de Soto, comenzaron a proyectar la boda.

Ana Karina Soto y Pedro Palacio contaron la historia de su noviazgo Foto: x

Los preparativos sufrieron una pausa definitiva cuando Palacio decidió trasladarse a Buenos Aires, Argentina, para continuar sus estudios universitarios.

El actor planteó la posibilidad de que Soto solicitara una licencia no remunerada en su trabajo para acompañarlo, pero la presentadora prefirió permanecer en Colombia para continuar con su desarrollo profesional.

Durante el año que Palacio residió en el exterior, Soto lo visitó en dos oportunidades. Pese a los esfuerzos y a compartir viajes por el país austral, la distancia prolongada afectó el vínculo afectivo.

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“Se enfrió”, resumió Palacio al referirse a cómo los planes de boda perdieron fuerza hasta llevar a la terminación definitiva de la relación. Tras el cierre de esa etapa, ambos continuaron con sus proyectos personales y profesionales.

Actualmente, Ana Karina Soto conforma un hogar junto al actor y director Alejandro Aguilar, con quien tiene un hijo, mientras que Pedro Palacio también rehizo su vida sentimental.

En el reencuentro, ambos concluyeron que recuerdan su noviazgo como una etapa constructiva en sus respectivas vidas.