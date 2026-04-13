Ana Karina Soto rompe el silencio sobre su fuerte pelea con Laura Acuña: “Duramos casi un año sin hablarnos”

En una reciente entrevista para el podcast conducido por el estilista Enrique Trujillo, la presentadora de Buen día, Colombia, Ana Karina Soto, habló sobre aspectos poco conocidos de su trayectoria profesional y personal. La comunicadora abordó las tensiones vividas con su colega Laura Acuña durante su etapa en Noticias RCN, y también profundizó en los desafíos de su maternidad y su visión actual de la familia.

La dura confesión de Andrea Guerrero sobre su batalla contra el cáncer: “Los hombres no se incapacitan”

Durante años, la relación entre las presentadoras de la sección de entretenimiento de RCN fue objeto de especulaciones. Sin embargo, Soto decidió aclarar qué sucedió realmente tras bambalinas. Según relató, un malentendido durante una transmisión en directo desencadenó un distanciamiento que se prolongó por casi doce meses.

“Yo me peleé con Laura una vez y dejamos de hablarnos como casi un año. Fue por un malentendido en un directo... Ella se molestó, yo me molesté. Yo le dije una cosa que a ella no le gustó”, confesó la presentadora durante la charla.

Soto admitió que, en momentos de discusión, suele ser contundente con sus palabras, lo que agudizó la molestia entre ambas. A pesar de la falta de comunicación personal, ambas mantuvieron un comportamiento estrictamente profesional frente a las cámaras, demostrando la disciplina que exige el medio. Con el tiempo, la madurez permitió que ambas limaran asperezas: “Después hablamos, nos arreglamos y hasta decíamos: ‘Tan bobas nosotras dejar pasar tanto tiempo sin hablarnos’”.

La presentadora aprovechó el espacio para desmitificar la supuesta competitividad tóxica entre las figuras femeninas del canal, que en su momento incluía a nombres como Andrea Serna, Carolina Cruz y Cristina Hurtado. Aunque reconoció que el ego y la adrenalina del “en vivo” pueden generar roces momentáneos, destacó que siempre prevaleció un ambiente de sororidad y apoyo mutuo.

“Con todas siempre hemos tenido esa relación superbonita de ayuda, de sororidad y generosidad”, afirmó, desmintiendo que existiera una intención de opacar a sus compañeras.

Más allá de las anécdotas laborales, Ana Karina Soto compartió una de las etapas más vulnerables de su vida: el camino para convertirse en madre junto a su pareja, el actor Alejandro Aguilar. La presentadora reveló haber enfrentado embarazos de alto riesgo y la dolorosa pérdida de dos bebés.

¿Boda a la vista? Carolina Cruz se sincera sobre su futuro con Jamil Farah: “En dos años les cuento”

Uno de los momentos más críticos ocurrió durante un aborto espontáneo que sufrió mientras Aguilar se encontraba fuera del país. Soto decidió transitar el duelo en soledad para no afectar el trabajo de su compañero: “No lo quería agobiar, no lo quería estresar... ¿Para qué?, si ya había pasado ese momento”, recordó conmovida.

Respecto a su hijo Dante, la comunicadora fue enfática en defender su autonomía y en criticar la “cultura de la opinión” en redes sociales. Soto ha sido blanco de críticas por decisiones cotidianas, como el estilo de cabello de su hijo o su temprana incursión en la actuación. Ante esto, reafirmó su postura de proteger la identidad del menor frente al juicio público, señalando que la sociedad se ha vuelto “irrespetuosa” al sentirse con derecho a opinar sobre la vida ajena.

Finalmente, sobre su relación con Alejandro Aguilar, aclaró que, aunque el matrimonio no ha sido una prioridad formal, su visión ha evolucionado hacia una ceremonia íntima y espiritual. “Ya no sueño con una fiesta pomposa, es más como el momento íntimo de los dos estar ahí frente a Dios”, concluyó.