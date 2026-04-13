¿Boda a la vista? Carolina Cruz se sincera sobre su futuro con Jamil Farah: “En dos años les cuento”

La presentadora vallecaucana Carolina Cruz compartió detalles inéditos sobre su vínculo sentimental con el piloto Jamil Farah. En una reciente entrevista, la empresaria explicó cómo maneja la diferencia de edad y por qué mantiene la independencia de su hogar frente a su vida de pareja.

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Tras su separación del actor Lincoln Palomeque en 2022, tras 13 años de convivencia, la vida personal de Carolina Cruz ha estado bajo el escrutinio público. Sin embargo, la conductora de Día a Día habló de su actual noviazgo con el piloto sanandresano Jamil Farah, una relación que ya alcanza los tres años pese a las dudas iniciales de la propia protagonista.

De acuerdo con las declaraciones de la presentadora, el romance no fue algo que ella proyectara a largo plazo en sus inicios. Cruz admitió que, tras 10 meses de soltería, conoció a Farah, quien es 12 años menor que ella, con la idea de que sería un vínculo transitorio.

“Yo dije: ‘Tiene 12 años menos, va a querer tener hijos, va a querer…’. Yo fui superclara con él, le dije que no iba a tener más hijos, que sería una irresponsable”, relató la exvirreina nacional de la belleza.

El noviazgo, que comenzó de manera discreta en 2023, se hizo público tras ser captados por medios de comunicación en el Festival Estéreo Picnic de aquel año. Lo que inicialmente Cruz consideró como un encuentro fugaz se transformó en una estructura sólida donde la comunicación de límites ha sido, según ella, la clave del éxito.

Uno de los puntos más relevantes de sus declaraciones fue la gestión de los espacios familiares. A pesar de la madurez de la relación, Cruz enfatizó que Farah no reside en su hogar. Para la vallecaucana, la protección del entorno de sus hijos, Matías y Salvador, es innegociable en esta etapa de sus vidas.

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“A mí hoy esas cosas me cuestan un poco. Siento que la casa es el espacio de mis hijos y están muy chiquitos”, explicó. La presentadora detalló que el proceso de integración fue gradual: Farah fue presentado primero como un amigo de la presentadora y, solo meses después, se oficializó la relación de pareja frente a los hijos de Cruz.

Al preguntarle sobre la posibilidad de un matrimonio o una convivencia plena en el corto plazo, la empresaria se mostró levemente emocionada y dijo: “En dos años vuelvo al podcast y les cuento”. Afirmó ser una mujer “disciplinada y casera”, cuyo foco principal es ser una madre presente. Por su parte, Farah parece haber aceptado estas condiciones desde el principio, lo que ha permitido que la relación fluya sin problemas.

La pareja volvió a ser noticia recientemente por su asistencia al Festival Estéreo Picnic 2026, reafirmando que, tras tres años, el vínculo sigue intacto.