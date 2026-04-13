En una reciente emisión del segmento ‘Sueña como niño’ de Win Sports, la reconocida periodista y actual presidenta del canal, Andrea Guerrero, compartió un testimonio personal hasta ahora desconocido por el público: su reciente batalla contra el cáncer de piel.

La confesión surgió en un contexto de reconocimiento a su colega, Sheyla García, quien formará parte del equipo de cobertura para el Mundial de la FIFA 2026.

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La revelación de la comunicadora cucuteña no solo sorprendió por la gravedad del diagnóstico mencionado, sino por el marco de discreción en el que, aparentemente, se desarrolló su proceso médico. Sin profundizar en fechas exactas, Guerrero utilizó su experiencia para visibilizar las presiones que enfrentan las mujeres en posiciones de alta dirección frente a los problemas de salud.

El momento se produjo mientras Guerrero exaltaba la trayectoria de Sheyla García. Durante su intervención, la presidenta de Win Sports hizo una pausa para conectar las dudas profesionales de su colega con su propia vivencia personal.

“Yo sé que hay un momento en el que todos dudamos de nosotros… y todavía nos pasa. A mí me pasa todavía, ahorita que pasé por este lado personal del cáncer de piel, llegó un momento en el que dije: ‘Los hombres no se incapacitan. Los presidentes hombres no dejan de ir a la oficina’”, expresó Guerrero.

Según su testimonio, el apoyo de su equipo de trabajo fue fundamental para transformar esa percepción sobre el liderazgo. “Ustedes me hicieron sentir que eso no era verdad”, añadió, subrayando la importancia de entornos laborales empáticos ante situaciones de vulnerabilidad física.

Más allá de la noticia médica, el mensaje de Andrea Guerrero se centró en los estereotipos de género que aún persisten en el ámbito laboral colombiano. Al referirse a su rol como madre y profesional, Guerrero enfatizó que no existe una contradicción entre el éxito ejecutivo y la vida familiar o el cuidado personal.

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“Hoy te digo: no es verdad que la mujer profesional no puede vivir con la mujer y con la mamá”, le manifestó a García. Este discurso resuena en un sector como el periodismo deportivo, tradicionalmente dominado por hombres, donde Guerrero ha logrado consolidarse como una de las figuras más influyentes tras años de trayectoria en RCN y ahora en la presidencia de Win Sports.

Hasta el momento, la información disponible sugiere que el proceso de salud de Andrea Guerrero ha sido manejado bajo estricta reserva. Aunque en su intervención mencionó haber pasado por ese episodio, no se han reportado detalles sobre si el tratamiento continúa o si se encuentra en etapa de remisión.

Desde la separación de su exesposo Alejandro Falla en 2021, la periodista ha sido enfática en mantener su vida privada alejada de los reflectores, centrando sus apariciones públicas en su carrera profesional y en su rol como madre de su hija, Luna. Sus declaraciones en la transmisión en vivo representan la primera vez que la periodista aborda públicamente un tema de salud de esta magnitud.